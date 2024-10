A parfümőr elmondta, ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz színek és illatok.

Nyárádi Natália parfümőr az illatok és színek hangulatáról beszélt

Fotó: Fülöp Ildikó

A parfümőr először olyan parfümöt készített, amit a zöld tea, annak színe, illetve a teázás hangulata ihletett. Nyárádi Natália büszke rá, hogy a franciaországi Grasse városában, a parfümvilág fővárosában szerzett diplomát, és ma is a nyugat-európai országban él. Az illatok világa gyerekkorától kezdve érdekelte, amit a nemesvámosi Waldorf iskolában szerzett művészeti élményei tovább erősítettek, és elhatározásában is ottani tapasztalatai döntöttek.

Bánki Magdolna fül-orr-gégész szakorvos a festményei hangulatáról, színeiről beszélt, amelyekhez Natália helyben elkészítette a látvány által inspirált illatot, amit aztán a közönség is megillatolhatott, ily módon mélyedhetett el mindenki a színek és illatok különleges összefüggéseiben. A közönség soraiban ott ültek Natália szülei, Hollán Éva és Nyárádi Zsolt, a tihanyi Illatok Háza vezetői, ahol a félsziget ikonikus növénye, a levendula múltját, jelenét mutatják be a növény meghonosítója, a világhírű Bittera Gyula emlékének felidézésével. Azt mondták, büszkék arra, hogy gyermekük az illatok világában él, mert a különféle parfümök elkészítésekor a kreativitásnak csak a csillagos ég szabhat határt. A mostani esemény is jelzi, a képek, a hangulatok micsoda kitűnő illatok elkészítésére inspirálhatják a parfümőrt.