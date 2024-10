Pályaválasztás: a sulibörzére a térségből is érkeztek érdeklődők. A Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium rendészeti tanulói a művelődési ház előtti sátorban mutatták be eszközeiket.A Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola nyolcadikosai érdeklődtek a jelenlegi diákoktól.

Pályaválasztás: Merre tovább?

Fotó: Gyarmati László

Pályaválasztás: fontos döntéseket kell meghozni

Tanáruk, Soós Anita elmondta, hogy a gyerekek a rendészeti szakirányt szeretnék választani. Érdeklődnek, hogy milyen eredménnyel lehet bejutni. Elmondták, hogy szorgalmasan tanulnak, sportolnak, hogy teljesítsék a követelményeket. A Szent-Györgyiben az egészségügyi és a szociális ágazat iránt érdeklődők is szerezhetnek 5 tanév alatt technikus oklevelet, valamint a 3 év alatt szakmát szerezni kívánók is több szakirányból választhatnak. A Bródy Imre Gimnáziumban hat és négy évfolyamos képzés is folyik, valamint speciális angol nyelvi osztály is várja az érdeklődőket. Az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium többféle képzést hirdet. Gimnáziumban 4 éves általános és sportgimnáziumi, valamint 5 éves nyelvi képzést. Technikumban gépészet, mechatronika, informatika és távközlés, közlekedés, gazdálkodás és menedzsment ágazatban, szakképzésben forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő és asztalos szakmára várják a jelentkezőket. Bemutatkozott a sajátos nevelési igényű tanulóknak textiltermék összeállító és parkgondozó rész szakképesítést nyújtó Molnár Gábor szakiskola is. Az érdeklődők több szakma eszközeit kipróbálhatták. A leginkább a lövészet és a sütemény díszítés tetszett, de volt, aki a kisgyermek gondozást próbálta ki egy babán.