A mesék és a képzelet útjára lépve

Anita mindig szerette a meséket és szeretett mesélni, de sokáig nem volt bátorsága élőszóban mesélni, azaz nem felolvasni a történeteket. Egészen addig, míg el nem kezdett képzésekre járni, és elkezdte a meséket mélyebben megismerni. – Azt tanította az egyik mesterem, hogy csak ülj le és gondolj arra, hogy te csak egy asszony vagy, aki mesél. És valóban, ha csak egy asszony vagyok, aki most mesél, akkor nem izgulok, mert tudom azt, hogy mit szeretnék elmondani és látom magam előtt a képet. Aztán fantasztikus, amikor azt látom, hogy a gyerekek tátott szájjal figyelik a történeteket. Egyébként a felnőttek is el tudnak feledkezni magukról. Látom, hogy bele tudják élni magukat a történetbe, ébren vannak, a valóságban, de ahogy elképzelik a történetet magukban, egy fantáziavilágban is – magyarázta.

"Az igazság és a mese kéz a kézben jár, megosztva egymás közt színes ruháját" – Kelemen Anita

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Tündérmesék átölelő léleksimogatása

– Kell a beszédtechnika is, de a mesék szeretete a legfontosabb, a mesével ölelem át azokat, akik hallgatják, és akkor ez egy kis léleksimogatás. Biztos vagyok abban, hogy a mesékre szükség van minden korban. Régen a mese a felnőttek műfaja volt, leginkább férfiak meséltek. Ma is minden élethelyzetnek van egy mesei párja, és fontos tudni azt, hogy most az én élethelyzetemben mi az a mese, ami segít kijönni a kútnak a legmélyéről, vagy segít nekem legyőzni a sárkányokat. Mert ezer és ezer veszély vár ránk az utunkon, de ha a háttérben ott van egy jó útnak indító, aki a mi tarisznyánkat teletette tudással, hamuba sült pogácsával és a saját tapasztalataival, akkor bátran indulhatok. Ezt is tanítja a mese – sorolta Anita.

Felnőttként sem szabad elfelejtenünk, hogy a mesékben mindig megtalálhatjuk a választ a kérdéseinkre.

Egyszerű varázslat

Nem lenne olyan hatásos Kelemen Anita mesélése, ha nem lenne tündéri a személyisége, ugyanakkor a mesélés által még tündéribbé válik. Igazi bakonyi mesetündér. A saját életében is alkalmazza ezt az egyszerű varázslatot, a mesét. – Nagy szükség van a mesékre a mostani világban, mert még nagyobb szükség van manapság a kapcsolódásra, mint korábban. Arra, hogy tudjunk személyesen jelen lenni, tudjunk történeteket egymásnak átadni. Fontos, hogy tudjuk, épp mi hol vagyunk egy mesében, hol tartunk, melyik szereplővel tudunk leginkább azonosulni – mondta.