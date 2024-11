Kapossy bencés szerzetesként kezdte pályafutását. 1867-ben lépett be a rendbe, a teológiát és a tanárképzőt Pannonhalmán végezte. Tanított Sopronban, Esztergomban, Győrben, közben Budapesten bölcseleti doktorrá avatták, s még volapük nyelvből (az első mesterséges nyelvből) is oktatói képesítést szerzett. 1881-ben megvált a kolostori élettől, s lett a Pápai Református Kollégium tanára, illetve hű és buzgó tagja a református egyháznak, mint presbiter is munkálva annak helyi megerősödését. „Bizonyosan sokat tépelődött, vívódott, küzdött ez a komoly, tanult, alapjában véve komolyan vallásos lélek, mire arra határozta el magát, hogy meggyőződését és lelkiismeretének el nem némítható szavát követve, a római katolikus egyházból kilépjen és a református keresztyén egyházba térjen át. Jobb meggyőződésének engedett; nem vezethette utilista szempont, sem önérvényesülési vágy…” – emelte ki Győry Elemér.

Kapossy Lucián professzor portréja

Forrás: Pápai Református Kollégium korabeli értesítője

Kapossy Lucián professzor pápai kollégiumbeli, pedagógiai működésén túl igen sokrétű, aktív tevékenységet folytatott a nagy múltú intézet falain kívül is. Figyelemreméltó írói, tankönyvírói munkássága mellett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nagyszótárának adatgyűjtőjeként szorgoskodott, de Pápa egyik legelső, legkomolyabb lokálpatriótájaként, népművelőjeként is tekinthetünk rá. Főtitkárként irányította a Pápai Jókai Kör irodalmi-közművelődési egyesületet, alapítóként elnökölte a Pápai Tanári Kört, megszervezte a városi gyorsírókört, a női kereskedelmi szaktanfolyamot, egyik kezdeményezője volt a pápai munkásgimnáziumnak, igazgatója a kereskedelmi tanonciskolának, nevelője a pápai izraelita polgári fiúiskolának. A képviselőtestület, továbbá különböző városi bizottságok buzgó tisztségviselőjeként elkötelezetten dolgozott szűkebb pátriánk fejlődéséért; sőt, még a polgárőrséget is ő parancsnokolta.