90 éves jubileumát ünnepelte Sümeg Város Fúvószenekara a közelmúltban.

Sümeg fúvószenekara fergeteges koncerttel emlékezett meg 90 éves fennállásáról

Fotó: szervezők

90 éves zenekar egy kisvárosban

A zenekar története egészen 1934-ig nyúlik vissza, amikor Leventezenekar néven 35 lelkes zenésszel alakult meg, Zala megyében elsőként. A történelem viharai után, a II. világháborút követően 15 fős létszámmal újjáalakult a csapat, amelyet Horváth László zenetanár és karnagy vezetett egészen 1972-ig. Az évek során újabb tehetséges karmesterek vették át a stafétát, köztük Adorján Géza, majd Püspöki János, aki 1999-ben egyesítette az Ifjúsági Fúvószenekarral a ma is működő Sümeg Város Fúvószenekara Egyesületet. A közel kétórás jubileumi koncert felejthetetlen zenei élményt nyújtott a közönség számára.



Több karnagy is fellépett

Nagy klasszikusok csendültek fel, köztük Shostakovich híres The Second Waltz keringője, Strauss pezsdítő Festmarsch-a és Kálmán Imre örökzöld Marica grófnője. Emellett a repertoárból a könnyedebb, modern dallamokat is bemutatta a zenekar. A közönség örömmel hallotta

Michael Jackson

Carlos Santana

és az ABBA

legismertebb slágereinek fúvós átiratait. Az ünnepi koncerten nemcsak Gyenese Zsolt jelenlegi karmester irányította a zenekart, hanem a több mint két évtizeden át a csoportot vezető Püspöki János szintén újra pálcát ragadott, ahogy a zenekarban jelenleg is aktívan zenélő, frissen diplomázott Farkas Károly ugyancsak.

Az est egyik csúcspontja kétségtelenül a Recece induló volt, amelynek 1922-ből származó kottája azt bizonyítja, hogy Sümegen a fúvós zenélésnek komoly, évszázados hagyománya van. A koncert különlegességét vetített képes beszámoló színesítette, amely felelevenítette a zenekar életének fontos pillanatait a kezdetektől egészen napjainkig.

A 90 éves évforduló tökéletes alkalom volt arra is, hogy a zenészek köszönetet mondjanak mindazoknak, akik a zenekar életében meghatározó szerepet játszottak és támogatták a közösséget. Szeretettel köszöntötték az együttes örökifjú tagját, Németh Zsoltot, aki immáron 50 éve oszlopos mozgatórúgója a zenekarnak.