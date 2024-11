A Tájak, színek, hangulatok című tárlatot Budai László kulturális szakértő nyitotta meg, aki leszögezte: a művész pasztell- és akvarellképei egyértelműen arról árulkodnak, hogy alkotójuk békében él a világgal. Minden képén az ő belső békéje, nyugalma és mély romantikus látásmódja tükröződik. Minden tájképében megjelenik valamilyen emberi építmény – kunyhók, csűrök vagy vidéki házak –, amelyek az ember és a természet harmonikus együttélését sugallják, azonban maguk az emberek hiányoznak a képekről. Nem azért, mert nem szeret emberi alakokat festeni, inkább mintha tudatosan mellőzte volna tájképeiről az emberi alakokat. Mintha csak azt akarná megörökíteni, ami túlmutat az emberi jelenléten. Talán azt a nyugalmat és örökérvényű szépséget keresi, ami az emberi világ zajától távol, az örök természet csendes bölcsességében rejtőzik, ami személyiségéből is fakad.

Holányi Julianna tárlata a Petőfi művelődési házban látható

Holányi Julianna számára a művészet nem puszta önkifejezés, hanem szent misszió: hidat építeni az emberi lelkek között. A kiállítás anyagát e hivatás jegyében állította össze, megmutatva a „Pincék” sorozatot, valamint a Balaton és Erdély emlékeit őrző pasztell- és akvarellképeket. A tárlókban látható illusztrációi, könyvborítói és grafikái további betekintést nyújtanak az alkotó sokszínű univerzumába. A tájképek, virágcsendéletek, épületek mind-mind visszatérően szerepelnek alkotásai témájaként. Ezt az autonóm képi világot a harmónia szóval lehet megragadni. Bármelyik képre tekintünk, mindegyik nyugalmat sugároz. A természetes tájak és a rusztikus házak békés, idilli jeleneteket örökítenek meg, sokszor nosztalgiát árasztanak. A lágy ecsetkezelés, a finom nőies vonalak lírai, néhol már szinte meseszerű hangulatot kölcsönöznek a festményeknek. Technikája tehát hozzájárul az alkotások elbűvölő, könnyed atmoszférájához – fogalmazott Budai Gyula.

A kiállításmegnyitó perceiben a közönség Dévai Nagy Kamilla dalaiban is gyönyörködhetett, akinek éneklése nagy meglepetés volt a festőművész számára is, mert a művelődési ház munkatársai az utolsó pillanatig sikeresen eltitkolták előle. A festőművész és a Liszt Ferenc-díjas énekest ugyanahhoz a festői szépségű városhoz, Nagyenyedhez köti a származása, mégis csak itt, Magyarországon találkoztak először, sok évvel ezelőtt, majd Dévai Nagy Kamilla a korábbi években Holányi Julianna számos kiállításán szerepelt. Bensőséges zenei műsorát ezúttal is nagy szeretettel fogadta a berhidai közönség