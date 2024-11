A lakásban rajta és a Fóris házaspáron kívül ott van Erika, Katinka és Benedek. Van pár üveg pezsgő, isznak. Bolyongó szépeket mond, dolgozik a maligán, oldódnak a gátlások, halványulnak a szégyenek, felejtődik el a végét járó feleség, a repülőtéren tipródó vőlegény és a hőn várt, a nagy víz túloldaláról érkező reménybeli vőlegény. Nem beszélve a repülőgép rémült utasairól. Remek a buli, az a lényeg. A betoppanó Bodó – aki a helyszínen tapasztalta Fóris aktuális hőstettének következményeit, mi több, dokumentálta is azokat – kétségbeesetten próbálja szembesíteni a kompániát a lelombozó valósággal. Kiröhögik. Még Katinka is így tesz. Mit akar ez itt a károgásával, menjen a fenébe. Megy is. A többiek maradnak. Talán örökre. Senkit nem izgat már, hogy az ajtó nyitva vagy zárva van-e.

Amikor többször is visszatapsoljuk a színészeket, akik láthatóan mindent beleadtak a játékba, talán még nem mértük fel teljesen, hogy istenigazából mit is láttunk az imént. Leszámítva azt, hogy legbelül nem sokat változtunk 1977, a Kulcskeresők megjelenése óta, a tanulság lassan kristályosodik ki. Megkapjuk azt a bizonyos pofont is, de hálásak leszünk érte. Rájövünk: a kulcs mi magunk vagyunk.