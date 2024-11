Fotó: Hankó András

Lassanként elkezdtek szállingózni az esti előadásra érkező nézők. Telt ház a nagyszínházban és a Latinovits-Bujtor Játékszínben is, ahová aznap este történetesen a Dobos Ildikó-bérleteseket várják. Egy régi, 1989-es felvételt játszanak be a főbejárat feletti kivetítőn. Dobos Ildikó a Peer Gynt bemutatója előtt ezt mondja: „Milyen érdekes is: szín-játék, amit mi csinálunk. Csak éppen rámegy az ember élete.” Nevet.

Kellerné Egresi Zsuzsanna reményei szerint ezek a nagy hőfokon égő, termékeny, a fővárosi színházi szcénától távol eltöltött életek egyszer talán elegendő érvként szolgálnak ahhoz, hogy létrehozzanak egy, a kiemelkedő vidéki színészek munkásságát elismerő állami díjat, amely viselhetné például Végvári Tamás nevét. Vagy Dobos Ildikóét.