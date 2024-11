Az idei pályázat újítása volt, hogy az eddigiekhez képest most fényképeket is vártak a szervezők, ráadásul nemcsak a gyerekek, hanem felnőttek is pályázhattak, így a legfiatalabb pályázó öt-, a legidősebb ötvenéves volt.

Nem lesz könnyű dolga a Tapolcai Rajzbarátok alkotta zsűrinek, hogy az őszi Balaton-felvidéket ábrázoló alkotások közül kiválassza a legjobbakat, de dönteniük kell, hiszen az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó november 9-én, a Márton-napi Kőfeszt Folkklub keretében lesz.

A kékkúti Kőkút Kertvendéglőben a gyerekek 13 órától Márton-napi lámpásokat készíthetnek, melyekkel az eredményhirdetés és a nap elbújása után a kékkúti templomhoz indul a közös vonulás. És ahogy már a folkklubba járók megszokhatták, lesz Dúdoló, népzene és táncház, ezúttal Navratil Andreának és barátainak, no meg a moldvai dallamoknak, lépéseknek köszönhetően.

A Pannon Egyetem, a Duna Aszfalt és a Kőkút Kertvendéglőnek köszönhetően létrejött, A Balaton-felvidék ősszel című rajz- és fotópályázat díjátadója 14.30-kor kezdődik, és minden résztvevő kap elismerő oklevelet, a legjobbak pedig tárgynyereményben részesülnek.