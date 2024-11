Amikor a történelemórán az avarokról, hunokról, besenyőkről, honfoglaló magyarokról, Árpád-házi királyokról és magyar főemberekről tanultunk, önkéntelenül is megpróbáltuk elképzelni, hogyan festettek a nevek és évszámok mögé bújtatott figurák. Fennmaradt portrék híján csupán a könyvek és újságok illusztrációira, illetve a korban játszódó filmekre hagyatkozhattunk, a fantáziánkkal kiegészítve a látottakat. Az Attila örökösei – A hunoktól az Árpád-házig című tárlatnak köszönhetően viszont pontos képet kaphatunk minderről. Az időrendet követve felépített anyag a híres régészeti lelőhelyekről származó koponyák és a közvetlenül melléjük állított arcrekonstrukciók köré épül. Már önmagában az is szédítő, hogy a szakemberek a modern tudomány eszköztárát segítségül hívva mennyire élethűen idézik meg régen élt emberek arcvonásait.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az érthetően megfogalmazott magyarázó szövegek tanúsága szerint azonban ennél sokkal többről van szó. Az archeogenetika és az antropológia tudományának jóvoltából ugyanis behatárolható például, hogy az illető melyik népcsoporthoz tartozott, a világ mely tájáról vetődött ide, nagyjából mennyi idős volt a halála idején, valamint sokszor az is, hogy milyen betegségben szenvedett. A kiállítás a nézőt is bevonja az izgalmas nyomozásba: a tudományos berkekben kunbábonyi avar kagánnak nevezett férfi bal szemüregében mi is felfedezhetjük a traumás sérülés nyomát, amely ugyan begyógyult, ám így is megvakította a sírmellékletekből megállapíthatóan előkelő, úgy 60-70 éves korában elhunyt férfit.

A Macsói Béla herceg arcmását és koponyáját tartalmazó üvegtárlónál még súlyosabb dráma bontakozik ki előttünk. IV. Béla király unokája, III. Rasztiszláv kijevi nagyfejedelem és Árpád-házi Anna hercegnő fia fiatalon, mindössze 22-23 évesen – modern szóhasználattal élve – politikai gyilkosság áldozata lett a Nyulak szigetén, vagyis a Margitszigeten. Sokáig a kutatók is úgy vélték, hogy a Margit-legendában ismertetett gaztett a valóságban nem lehetett olyan kegyetlen, mint ahogyan az a meglehetősen naturalisztikus középkori leírásban szerepel. Egészen addig, ameddig meg nem találták a nagyreményű fiatalember maradványait. A koponyájára nézve a laikusban sem marad kétség. Egy-két lépéssel arrébb, III. Béla király arcrekonstrukcióját szemlélve valószínűleg sokak fején átcikázik majd a gondolat, hogy valahonnan nagyon ismerős a látvány. Egy picit érdemes elgondolkodni, hogy honnan, aztán, ha elmarad a homlokra csapás, el kell olvasni a mellékelt ismertetőt. Annyit elárulhatunk, hogy lelepleződik egy kis uralkodói rátartiság.