Az eseményre kiadott sajtóanyag szerint a nyitó napon, július 8-án a közönséget a három Grammy-díjra jelölt, négyszeres Blues Music Awards nyertes amerikai Joe Bonamassa blues-rock gitáros, énekes koncertjére várják. A zenész karrierje során 24 stúdió- és koncertalbumot adott ki, zenei stílusa pedig a hagyományos blues elemeket ötvözi a rockkal, amelyet virtuóz technikájának köszönhetően sajátos hangzással tölt meg.

Másnap a háromszoros Grammy-díjas amerikai rockzenekar, a Train ad koncertet. Az együttes 2001-ben Drops of Jupiter albumával robbant be a köztudatba, amely dupla platinalemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában. A címadó dal kiemelt státuszba emelte a zenekart, és még abban az évben elnyerték a legjobb dalnak és a legjobb előadónak járó Grammy-díjat is. 2009-es lemezük, a Save Me, San Francisco, ötszörös platinalemez lett az Egyesült Államokban, az albumon szereplő Hey, Soul Sister című dalukkal pedig elnyerték harmadik Grammy-díjukat.

Július 10-én a háromszoros European Blues Awards- és négyszeres Blues Blast Awards-nyertes Beth Hart koncertjére várják az érdeklődőket. Az amerikai blues-rock énekesnő számára az igazi áttörést a Screamin' for My Supper című 1999-es album hozta meg, stílusát pedig az érzelemdús ének, a blues, a rock és a soul jellegzetes keveréke jellemzi.

Másnap a többnemzetiségű, dalait 25 nyelven előadó együttes, a Pink Martini lép színpadra. A zenekart az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapította 1994-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus-, jazz-, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve.

Július 12-én a 2008-ban Cambridge-ben alakult, Grammy-díjas brit elektropop együttes, a Clean Bandit ad koncertet, amely arról nevezetes, hogy dalait más-más énekessel veszik fel, így felvételein szerepelt már Demi Lovato, Rita Ora, Luis Fonsi, Ellie Goulding, Craig David és Zara Larsson is.