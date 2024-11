A helyi gazdák boraiból összeállított cuvéet, az újbort idén is csapra verték a Márton-napi ünnepségen Badacsonytomajon, a városháza udvarán.

Az újbort is csapra verték a badacsonytomajiak Márton tiszteletére

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

Csapra verték a cuvéet Márton tiszteletére

A töklámpás faragás remek családi programnak bizonyult, a gyerekek segítségére születtek a lelkes szülők is a versenyen, majd csapra verték és megkóstolták az újbort.

A töklámpást faragók között versenyt is hirdettek

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

A városháza előtti téren étel, ital, játék várt minden korosztályt, a kreatívabbak beszálltak a tökfaragó versenybe, mások egy pohár meleg tea vagy bor mellett beszélgettek, a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja tagjainak finomságait kóstolták, és az óvoda, iskola javára a szülői munkaközösségek által rendezett süteményvásáron jótékonykodtak.

A tökfaragók fantáziája nem ismert határt

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

A vigasságot a szervező Tourinform Badacsony és a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület nevében, utóbbi elnökeként Illés Zoltán nyitotta meg, majd Hartai Béla polgármester köszöntötte a résztvevőket, emlékezve Szent Mártonra.

– Az elesettek támogatóját a libák árulták el, püspökké és szentté avatták. Ugyanakkor a mezőgazdasági munkák, a szüret végét is ünnepeljük ilyenkor. A dolgozók ilyenkor kapták meg bérüket, amelyhez libát is kaptak, amit el is kellett fogyasztani a közelgő böjt miatt – mondta a polgármester, majd Málik Gábor önkormányzati képviselő beszélt az újborról. Szólt a liba és az újbor kapcsolatáról is, amely nem elsősorban annak köszönhető, hogy remek párost alkotnak.

– Elődeink nagy hangsúlyt fektettek a kalendárium olvasására és a népi megfigyelésekre. Aszerint általában Márton napjára erjedtek ki az újborok, ezt követően kezdték Szent Mártonhoz kötni a libaételek mellett az újbor fogyasztását is – mondta a képviselő.

Ételt, italt bőven kínáltak az ünnepen

Az újborból készített Márton-napi cuvée-t Bedy Imre plébános áldotta meg, aztán a hordót csapra verte Borbély Tamás, a Badacsonyi Hegyközség elnöke. A bor mellé libahúsos, töpörtyűs zsíros kenyeret, pogácsát és őszi italokat kínáltak a szervezők. A Márton-napi délutánt a Fanyűvő játékpark játszótere, tombolasorsolás és a TranziT zenekar koncertje színesítette.