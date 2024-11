Számadás 2 órája

Éjszakába nyúlt a kellemes hangulatú találkozó

Bár több munka- és ünnepi találkozót is tartottak az évben, a Dózsavárosi Baráti Kör tagjai alig várták a Márton-nap alkalmából meghirdetett délutánt, amin nem csupán a finom víziszárnyasokra fordítottak nagy figyelmet, de ekkor ünnepelték a kör azon tagjait is, akik idén töltötték be hetvenedik életévüket.

Balról Csécs Ferenc, a Dózsavárosi Baráti Kör elnöke, vele szemben az ünnepeltek: Mekler Zoltán, Péringer Ferencné Marika, Scheff Antal, Halmosi János László. Marikától, a baráti kör gazdasági felelősétől hangzott el a mérleg: négyüknek tíz gyermeke és húsz unokája van Fotó: Papné Léber Mónika

Éjszakába nyúlt a kellemes hangulatú találkozó, amin sztorikat mesélni, táncolni, énekelni ugyanúgy szeretnek, mint együtt munkálkodni; kerítést, padot festeni az iskolában vagy családi napot, főzőversenyt szervezni. A Márton-nap kivételesen néma résztvevői - szintén a kör tagjainak kivitelezésében Fotó: Papné Léber Mónika Volt mit összegezni ezúttal is, na meg némi stratégiai megbeszélést is tartottak, hiszen a hagyományoknak megfelelően idén is mindent beleadnak, hogy emlékezetes legyen az adventi időszak a városrészben. Hangulatkép Fotó: Papné Léber Mónika

