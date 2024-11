Az emlékkiállítás résztvevőit Végh-Krupla Orsolya igazgató köszöntötte. B. Dancsó Irén Szentesen született. 1966-ban felvételt nyert a szegedi tanárképző főiskolára, ahol 1970-ban rajz-földrajz szakon diplomázott. Pedagógusi pályáját 1973-ban kezdte Ugodon, ahol 1973-ig tanított. Családjával abban az évben költözött Veszprémbe, ekkor már férjével, Bali József tanárral. A 2. sz. Általános Iskolában, ami később Cholnoky Jenő nevét vette fel, 1974. augusztus 16-tól tanított rajzot és földrajzot. 2004-ben nyugdíjba vonult, ezt követően még három éven át tanított.

Emlékkiállítás nyílt B. Dancsó Irén munkáiból a Cholnoky Jenő Általános Iskolában

Fotó: Jákói Bernadett

Az iskolában elsősorban az esztétikai-művészeti nevelés területén ért el kiemelkedő eredményeket. Magas fokú igényességgel, módszertani szempontból is jól felkészülten végezte a tanulók vizuális készségének fejlesztését. Szaktanárként és alkotó pedagógusként is törekvése volt, hogy minden vizuális mű és jelenség befogadására alkalmassá tegye tanítványait. Óráin arra törekedett, hogy a gyerekek életkori szintjüknek megfelelően fokozatosan szerezzenek vizuális ismereteket. Az ő nevéhez fűződik az iskolai rajzszaktanterem kialakítása. Kiemelkedő volt a tehetséggondozó tevékenysége is. Sok éven keresztül vezetett képzőművészeti szakkört, több tanítványa ért el kiemelkedő eredményeket rajz- és képzőművészeti pályázatokon. Sikereket hozó óravezetései kedveltté tették diákjai körében, 1984-től a rajzmunkaközösség vezetője volt. Magas szinten szervezte a munkaközösségi továbbképzéseket. Nevelő pedagógiai munkája mellett művészeti alkotómunkával is példát mutatott, rendszeresen jelentek meg cikkei a rajzos szaklapokban, illusztrációi kiadványokban, egyéni és közös kiállításokon vett részt alkotásaival. Művészeti tevékenységéért 1983-ban Veszprém megyéért Érdemérem ezüst fokozat elismerést, 1998-ban Pro Meritis díjat vehetett át. Pedagógusi munkájáért 2007-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el.

A jelenlegi alsós diákok verseket szavaltak a megnyitón, majd egykori tanítványa emlékezett a közös alkotómunkára, a kiállításokon való szereplésre, a képzőművészeti tárlatokon való sikeres megjelenésekre. A 2022-ben elhunyt művésztanár emlékkiállításán látható alkotásokat, festményeket két lánya, Mónika és Anita ajánlotta fel az iskolának, kiállításukat Csaba Szilvia iskolai könyvtáros szervezte meg. A tárlat az iskola könyvtárában tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.