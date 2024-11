Az első könyvét, amit olvastam, még 1979-ben jelentette meg – Műkincsrablók a kisbolygón volt a címe. Egy teljesen más világba kalauzolt, olyannak tűnt, mintha egy másik univerzumot ismertem volna meg. Ez a találkozás nemcsak egy gyerekkori emlék lett, hanem egy út kezdete is, amelyen szinte minden új könyve megjelenését izgatottan vártam. Évről évre követtem a munkáit, és minden új könyve olyan volt, mintha egy ajándékot kaptam volna tőle, egy újabb kalandra szóló meghívót. Mondhatni, hogy a könyvein nőttem fel.

Minden évben, amikor Szombathelyen járt a Savaria Történelmi Karneválon, láthattam és megnézhettem a standját. Itt voltak az új könyvei, és gyakran dedikált is. Idén is így történt. Az az ötlet villant át az agyamon, hogy végre elviszem hozzá néhány régi könyvemet, hogy dedikálja őket, és persze pár újat is megveszek. De a könyvek elővétele elmaradt. Amikor odaértem a standjához, végül nem vettem az új könyvekből sem, és úgy döntöttem, idén nem dedikáltatok. Nem akartam a forgatagban hurcolni a könyveket. „Majd jövőre" – gondoltam. Az idő és a lehetőség ott volt a kezemben, de egy pillanat alatt úgy döntöttem, hogy nem élek vele. Most már tudom, nem lesz már jövőre, és az a pillanat örökre elmúlt.

Hányszor gondoljuk azt, hogy majd holnap? Egy hívásra, egy beszélgetésre, egy régi barát felkeresésére várunk, mert úgy hisszük, hogy majd lesz még rá lehetőség. Amikor azt mondjuk, hogy „holnap" vagy „majd később", abban a hitben tesszük, hogy a jövő rendelkezésünkre áll. Csak most értettem meg igazán, hogy a „holnap" nem biztosíték, csupán remény.

Gondoljunk csak a pillanatokra, amikor halogatjuk a fontos beszélgetéseket vagy tetteket, mintha azok mindig kéznél lennének. A nagyszüleink látogatására készülünk, de egy újabb hétvégére halasztjuk, hiszen jövő héten is ott lesznek, igaz? Egy régi barátunk felbukkan az emlékeink között, és arra gondolunk, hogy majd írunk neki egy üzenetet, csak előbb túl kell esni a napi teendőkön. Egy szülő vagy testvér arra vár, hogy megossza velünk gondjait, de mi azt mondjuk: „Most elfoglalt vagyok, majd holnap!" Ezek a halogatások egyszerűnek tűnnek, ám amikor a „holnap" már nem jön el, megértjük, hogy ezek a mulasztások pótolhatatlanok.