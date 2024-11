A látogatók ezúttal is a Zákonyi utcai jégpályától a jégfolyosón keresztül egészen a Tagore sétányon álló Széchenyi-szoborig korcsolyázhatnak el, és megépül a Vitorlás téri pálya is. Holczer András alpolgármester elmondta, újdonság lesz idén, hogy a Vitorlás téren hároméves korig 110 négyzetméteres, ingyenesen használható, Tipegő nevű jégpályát alakítanak ki. – Újdonság lesz az is, hogy a Tagore sétányon a jégfolyosóhoz kapcsolódóan korcsolyával megközelíthető illemhelyet telepítenek. Újítás még, hogy a Zákonyi utcában nagy méretű, fedett sátrat állítanak fel értékmegőrzővel, öltözővel. A vízparti sétányhoz két átjáróhídon lehet eljutni, a Vitorlás téren és a Zákonyi utcánál. Lehet bérelni korcsolyát, lesz korcsolyaélezés is, fogalmazott az alpolgármester. Hozzátette, idén a tavalyinál is jobb minőségű lesz a jég, több lesz a fény, folyamatosan szól majd a zene. Az autóval érkezők a kongresszusi központ alatti mélygarázsban parkolhatnak, akik ingyen szeretnének megállni, azoknak a Kisfaludy strand parkolója áll rendelkezésre.