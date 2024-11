Amint N. Horváth Erzsébettől megtudtuk, a telt házas Karinthy irodalmi est folytatása volt az egy évvel ezelőtt útjára indított sorozatnak.

A Karinthy esten Réwész Dávid, Bókkon Gyula, a tanárok szerepében (balról jobbra) Cseh Gyula, Németh József, Adorján Gézáné, Grünceiszné Józsa Zsuzsanna szerepelt, az iskolaszolga Bakos Nándor volt

Karinthy-emlékest telt házzal

Akkor a magyar nyelv legnagyobb művészének, Kosztolányi Dezsőnek az Ikerajándékát hozták el a közönségnek a Főnix Színjátszó Egyesület tagjai. Most a legjobb barát, az örökös játszótárs érkezett velük.

- A legkomolyabb írónk, a szomorú szemű bohóc görbe tükrével együtt érkezett a színpadra. Nem véletlenül mondok színpadot, ugyanis egy XX. század eleji kávéház élettel, nyüzsgéssel teli belsejét varázsoltuk ide, ilyet még nem láthattunk a könyvtár falai között. Nagy öröm számomra, hogy ezt az újítást is tetszéssel fogadta a közönség. Nyáron a gyulakeszi Csigó Malom Art szalonját alakítottuk át lakásszínházzá, most egy olyan budapesti kávéház mindennapjait mutattuk meg, ahol a magyar irodalom nagyjai szinte az egész életüket töltötték. Nagyon találóan jegyezte meg Kosztolányi: "A kávéház a mi átriumunk". Karinthy Frigyesnek is a kávéház volt az élettere. Ott írta a több mint ötezer művét. Koruknak celebjeiként ott trollkodtak, játszottak Kosztolányival a publikum nagy örömére - mondta a rendező.

Amatőr színészek - profi játék

Az amatőr színészek profi módon idézték meg az író szerelmi életének tragikus és keserű, csalódott pillanatait. Mejlinger Anita a korán elvesztett első feleség, Judik Etel, Csehné Nagy Elvira a második asszony, Böhm Aranka alakját hozta közel a közönséghez. Nagyszerű alakítást nyújtott Az énekóra című kabaréjelenetben Kócs Ida és Pásztor Miklósné. Az író-rendező céljául tűzte ki, hogy Karinthy mély gondolatokat tartalmazó verseit, lírai monológjait, a művészsors bugyraiba bepillantást engedő vallomásait újszerű, versszínházi, dramatizált formában mutassa meg.

A kísérlet sikerült, a közönség nagy tapssal jutalmazta Grünceiszné Józsa Zsuzsanna, Tihanyi Zoltán, Bókkon Gyula, Hosszú Norbert, Cseh Gyula és Réwész Dávid szuggesztív, magával ragadó előadását.

- A szó elszáll, az írás megmarad. Karinthy nem lett volna Karinthy, ha ezt nem fordította volna meg: "a szó marad, az írás elszáll". Nem kell ahhoz lélekbúvárnak lenni, hogy ennek okát megfejtsük. A sikeres író éppen úgy, mint kamaszkorában, szorong. Elégedetlen önmagával, az írói teljesítményével. Ez szembenézésre késztette. Tükörbe nézett, de az a tükör görbének mutatta a világot. Ezért indult el egyik hőse, azaz önmaga, Wasserkopf az alma materbe, hogy visszakérje az iskolapénzt, mert nem tanult semmit, nem tanították meg semmire. A Visszakérem az iskolapénzt című kabaréjelenet óriási lehetőséget nyújtott a szereplőknek arra, hogy megmutassák humoros énjüket. A véletlen műve, de nagyot csattant, hogy a tanári kar minden tagja, Németh József kivételével, azaz Adorján Gézáné, Grünceiszné Józsa Zsuzsanna, Bókkon Gyula és Cseh Gyula a való világban is pedagógusok. Jól hozta a karaktert az iskolaszolga szerepében Bakos Nándor - hangsúlyozta a rendező.