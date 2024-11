Az első adventi hétvégén, november 30-án 8 és 12 óra között a zirci piacon közös koszorúkészítést tartanak, amelyet közös éneklés, gyertyagyújtás követ. Ehhez a szervezők elfogadnak felajánlásokat, azaz alapanyagokat és várják az ügyes kezű alkotókat is. A termelőktől és a kézművesektől karácsonyi ajándékokat és a karácsonyi asztalra való finomságokat vásárolhatunk. Használt könyvek közül is válogathatunk ingyenesen, akár ajándéknak valót. Emellett tartós élelmiszereket gyűjtenek a szervezők, a Vidéken "Bénázók" Egyesület tagjai, azokat rászorulóknak juttatják el, hogy legyen nekik kenyérre való is az ünnepekkor. Az angyalfelhívás keretében pedig segíthetünk a "bénázóknak" abban, hogy három fenyőfát fel tudjanak díszíteni, azok ugyanis rászoruló családokhoz kerülnek. Tehát vihetünk díszeket a piacra, akár olyat, amit otthon magunk készítettünk el.