November 11.

Érdekes, hogy csak ma esett le. Holott élénken foglalkoztat a szinkronicitás, néha belepillantok a numerológia rejtelmeibe, a 11:11 pedig zavarbaejtően gyakran jelenik meg az életemben. Ránézek az órámra, annyi. Bekapcsolom a számítógépet, szintén. Elfordítom a slusszkulcsot, dettó. Kezdek álmosodni, mennyi lehet az idő? Na mennyi? Mostantól persze, hogy mindezt leírom, nyilván ontja majd az algoritmus, és megjelenik a képernyőn Panenka tizenegyese is. Persze, elég lenne csak gondolnom rá, akkor is így lenne. Rá is írtam hát a Garázsmenet borítóján Géza saválló autóbuszának rendszámtáblájára. Padlógázt a spirituális ébredésnek, energiát az új kezdeteknek! Vannak, akik szerint mindez marhaság, sőt véletlen. Szerintem meg véletlenek nincsenek, legfeljebb azt a pillanatot nevezhetjük véletlennek, amikor Isten véletlenül félrenéz. Szóval mindezek ellenére idén vettem észre először, hogy a Márton-nap bizony 11:11, a javából. Valószínűleg elterelte a figyelmemet az újbor, és csak a libára tudtam gondolni meg-megállva, meg arra, hogy már megint nem lehet sehol nyakbőrt kapni a környéken, és a zsiráfét reggelre sem tölteném meg.

November 12.

Valószínűleg sokan emlékeznek még arra a napra is, amikor „bemondta a rádió”, hogy zűr támadt Csernobilban. Akkor persze már régen megtörtént a sajnálatos esemény, csak éppen sumákoltak, lapítottak és hazudtak reggel és este, pedig akkor már benne jártunk a Gorbacsov-érában, volt glasznoszty és persztrojka rogyásig, ám a megszokás nagy úr. Hagyták hát, hogy vidáman ugrándozzunk az esőben, csipegessük a salátát, mert az egészséges, és sugározzon rólunk és belőlünk a jókedv. Maga Gorbacsov tizennyolc nappal a robbanás után beszélt először a katasztrófáról a Vremja című televízióműsorban, és biztosította a polgártársakat, hogy a Szovjetunió ura a helyzetnek, akárcsak Schwarzenegger a gépjárműnek, és semmit sem rejteget, sőt, dalolva működik együtt a nemzetközi szakértőkkel. Azóta sokan feldolgozták a történteket, oroszok, amerikaiak, ki-ki a saját látószögéből és érdekei mentén, különféle műfajokban és színvonalon.