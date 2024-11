A Táj-Kapocs Alapítvány tagjai feltérképezik a környék értékeit a látóút programok keretében.

Látóút az értékek megismeréséért

A látóút program Zalaszentgrót városának házasságkötő termében indult, ahol a résztvevők átfogó képet kaptak a város helyzetéről és fejlesztési törekvéseiről. Zsuppán József, Zalaszentgrót fejlesztési tanácsadója, részletes előadásában bemutatta a város népességi adatait, amely rávilágított a fiatalok elvándorlására és az elöregedés kihívásaira. Emellett szó esett a város főbb vállalkozásairól és a jövőbeli fejlesztési tervekről is.

Fatér Balázs István, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezetének elnöke a térség gazdasági helyzetéről tartott előadást. Rávilágított arra, hogy a kis- és középvállalkozói szektor képezi a zalai gazdaság gerincét. Szó volt a fiatalok megtartása érdekében szükséges beruházásokról, a munkahelyteremtésről és az oktatás fejlesztésének fontosságáról. Amint elhangzott, a Fecskeház program folytatása és az infrastruktúra fejlesztése is a jövő stratégiai céljai között szerepel.

A Zalaszentgróti Ifjúsági Önkormányzat működését és célkitűzéseit Boda Adrienn, a Zalai Hazatérők Egyesülete elnöke mutatta be. Az ifjúsági önkormányzat egyedülálló kezdeményezés, célja, hogy a fiatalokat bevonja a helyi közösségek döntéshozatali folyamataiba és aktív szerepet biztosítson számukra. A Zala Termálvölgye Egyesület vezetője, Szabó Tibor a Zala-völgyi Nyitott Porták Hálózatát mutatta be. A társadalmi innováció lehetővé teszi a helyi termelők és a látogatók számára a közvetlen kapcsolat kialakítását, így támogatva a vidékfejlesztést és a közösségi összefogást.

A program második részében a résztvevők Zalaszentlászlóra látogattak, ahol a Gyógynövények Völgye ökológiai gazdaság vendégei voltak. A látogatás során a Bakos család bemutatta gazdaságukat és szálláshelyüket. A napot Türjén zárták, ahol a nemrégiben felújított templom és látogatóközpont volt a fő látnivaló. A látóút újabb inspiráló példákat mutatott be arra, hogyan válhatnak a vidéki térségek élénk közösségi és gazdasági központokká.