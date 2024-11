A Párizsban díjat nyert Művészetek Völgye fesztivál 2025-ös fellépőket jelentett be.

Művészetek Völgye 2025

Fotó: veol.hu

Művészetek Völgye sztárokkal

Pár napja a Heavent Festival Awards díjátadón a legjobb kelet-európai fesztiválnak járó díjat hozta el a Művészetek Völgye, mellyel felhelyezte magát a kontinens fesztiváltérképére. A legjobb kelet-európai fesztivál díjáért olyan fesztiválokkal volt versenyben, mint az Exit Fesztivál (Szerbia) vagy a Sunny Hill Fesztivál (Koszovó).

Jövőre is 10 napon át, 2025. július 18. és 27. között érkeznek megszokott arcok és a Völgyben még soha nem járt ikonok Kapolcsra, Vigántpetendre és Taliándörögdre, most pedig karácsonyi meglepetéssel kedveskedik a rajongóknak a frissen díjazott fesztivál.

A tavalyi ”krisztusi kor” után jövőre már 34. alkalommal érkezik óriási programáradattal a Művészetek Völgye nemcsak zenei, de összművészeti fronton is.

A Panoráma Színpadon a magyar zenei élet legismertebb előadói lépnek fel

A fesztivál legnagyobb helyszíne a Panoráma Színpad, ahol a magyar zenei élet legismertebb, legkurrensebb előadói lépnek fel. Itt táncoltatja meg a közönséget az épp európai turnéjáról hazatért Carson Coma, itt nyitja 2025-ben a fesztivált az Elefánt, és itt lesz látható a jelenleg pihenőt tartó Beton.Hofi is. A hiphopot kedvelők nemcsak neki örülhetnek, az elmúlt években egyre inkább feltörő, szeptemberben megjelent La Promenade című lemezével pedig már többezres közönséget mozgató Co Lee teljes zenekar kíséretében érkezik Taliándörögd zenei szívcsakrájába, a Lőtér színpadára. A két éve óriási sikerrel futó, Taliándörögd nagyszínpadaként funkcionáló Lőtér várja, hogy fellépjen rá a szintén nemrég új lemezzel jelentkező Analog Balaton, az Európa-szerte egyre ismertebb, idén ősszel már 11 városban nagy sikerrel fellépő Jazzbois, illetve a bohóc megölésével a maszk mögül előbújó, korábban a fesztiválon önkéntesként dolgozó Moriones is itt adja eddigi legnagyobb völgyes koncertjét.

A Cirque du Tókert színpadán fellép Zorán és Koncz Zsuzsa

A Z-generáció kedvencei mellett olyan sztárok is színpadra állnak, akiknek a pályájuk kezdete korábbra datálható még a Művészetek Völgye indulásánál is. A popzenei állócsillagokkal a Cirque du Tókert színpadán találkozhatnak a rajongók, 2025-ben itt lép fel Zorán és a legelső völgyes koncertjére készülő Koncz Zsuzsa, de itt kap helyet a színház és a zene fúziójából született, Ember Márk és Wunderlich József nevével fémjelzett A Grund - vígszínházi fiúzenekar is.