Vastag Richárd Küküllő menti koreográfiájának előadását követően Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg táncos örökségünk talán legszebb darabjainak gáláját a Tamási Áron Művelődési Központban.

Örökségünk a palócoktól a székelyekig: látványos koreográfiák és telet ház a táncgálán

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Örökségünk őrzése, továbbadása felelősség

Amint elmondta, nagy kérdés ma, hogy a mindennapi életben jelenthet-e előnyt nekünk az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent a magyar kultúra, és ápoljuk, értjük, szeretjük, műveljük azt. – Ha távolabbról szemléljük az egyén, a család, a nemzet életét, mondhatjuk, hogy aki nincs tisztában azzal, hogy honnét jött, honnan származik, hogy az ősei mit tettek meg mindazért, hogy ma ezen a nyelven tudjunk szólni, az nem találja meg soha a célját, önmagát, boldogságát. Múlt nélkül, a jelen építése nélkül nincs jövő. Ezt akkor is merem állítani, ha nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy minden globalizálódik, és a régi emlékek elveszőben vannak. Egy ilyen gálaműsor mindig lehetőséget ad arra, hogy megmártózzunk nemzetünk kultúrájában, elgondolkozzunk azon, hogy honnét jöttünk és miért fontos mindaz, amit a színpadon látunk. A színpadon pedig ugyanazt látjuk, ami legalább ötszáz éve foglalkoztat minden magyar ajkú embert. A szerelmet, bánatot, boldogságot, büszkeséget. Ilyenkor, amikor avatott szakértők mutatják be ezt nekünk, akkor olyanok is átélhetik mindezt, mint én, akik nem művelik ezt a művészetet. De értjük, és ez a legfontosabb. Ha értjük és érezzük, akkor kialakul köztünk egy olyan kapocs, ami sokkal több annál, mint az, hogy ki hogyan látja a világot. Kialakul egy belső béke, ami a nemzeti összetartozás és a közös élmény köré épül – mondta a polgármester, és kérte, hogy a közönség soraiban ülők ezzel a szemmel nézzék és fogadják be a műsort.

Kialakul egy belső béke, ami a nemzeti összetartozás és a közös élmény köré épül

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ízelítőt adtak gazdag repertoárjukból

A továbbiakban a gazdag repertoárból Timár Sándor két koreográfiáját, tyukodi majd domaházi táncokat láthatott a közönség a Batsányi Táncegyüttes tagjaitól. A felnőtt együttes egy új, Táncok Pálpatakáról című koreográfiáját Opiczer Márton és Németh Rebeka, a Magyar Állami Táncegyüttes táncművészei készítették. A közönség örömmel fogadta, amint az utánpótlás csoport Savanyú Jóska című koreográfiáját Vastag Richárd összeállításában. Mihályi Gábortól a Hegyaljai bál, a matyó tánc és a rimóci tánc koreográfiát mutatta be az együttes, Timár Sándortól a zempléni, csongrádi táncot, a Kanásztáncot, a botolót és a Szamos mentit. A színvonalas gála végén az együttes köszönetét fejezte ki Dobó Zoltán polgármesternek, Tapolca város vezetésének a támogatásért, továbbá mindenkinek, aki adója egy százalékával támogatta a csoportot. Hálásak a táncosok a szülőknek a példaértékű segítségért és hozzáállásért, amit az együttes iránt tanúsítanak. A gálaműsor alatt a táncokat Vizeli Bálint és zenekara kísérte.