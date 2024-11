A versenyre 17 ország 28 kórusa nevezett három kontinensről összesen hét kategóriában. A november 9-i versenynapon a lisszaboni egyetem koncerttermében adták elő versenyműsorukat, amelyet egy rangos nemzetközi zsűri értékelt. Az egynemű karok kiemelt kategóriájában, amely magasabb nehézségi fokot jelent, a Gizella Nőikar ezüst diplomát szerzett. Ebben a versenycsoportban a művek kiválasztása irányítottan, szigorú kritériumok alapján történt.

Karnagyuk, Borbásné Gazdag Gabriella vezényletével egy koncentrált, a magyar kóruskultúrát méltó módon képviselő versenyprodukciót adhattak elő, amelyre – és az eredményre – nagyon büszke a kórus. A harmadik alkalommal megrendezett Lisbon Sings nemzetközi kórusverseny több kategóriát kínált a kórusoknak, amelyben megmérethették magukat: folklór, egyházi, „A” és „B” nehézségi fokozat. A „B” kategóriában kevés megkötéssel 12–15 perces műsort kellett előadni, míg az „A” kiemelt nehézségű kategóriában, amelybe a Gizella Nőikar is benevezett, 15–20 perc hosszúságú műsort kellett bemutatni négy megfelelő nehézségű mű megszólaltatásával. Így többek között egy 1950 után született zeneszerző művének is meg kellett szólalnia. A Gizella Nőikar a meglévő repertoárból nevezett be darabokat, és emellett egy igen nehéz Petrovics Emil-kóruskompozíciót tanult meg a kórus, amiért a kiemelt „A” kategóriában a 2. helyezést jelentő ezüst diplomával ismerték el az együttest. A kórus életében fontos, hogy időnként feszegesse a határait, kilépjen a komfortzónájából, ezért is mérettették meg magukat egy nemzetközi versenyen.

– Többszörös élmény ért minket a felkészüléssel, a versenyfellépéssel, valamint a friendship-koncerttel, amelyet a lisszaboni kocsimúzeumban a királyi hintók között adhattunk. Fontosnak tartottuk megismerni a jelenlegi európai kóruskultúrát. A versenyen első kézből tapasztalhattuk meg az új trendeket, eddig ismeretlen zeneszerzők műveit hallhattuk, és a gyönyörű portugál fővárost is megismerhettük. Veszprémet az Európa Kulturális Főváros 2023 keretében képviseltük. Köszönjük a veszprémi önkormányzatnak, hogy a város kiemelt művészeti együttese vagyunk, és támogatásuk lehetővé tette, hogy Portugáliában is képviselhettük városunkat – tájékoztatott Borbásné Gazdag Gabriella, a kórus karnagya.