Éva ma már jól ismert képzőművész, sokan nem is tudják, hogy minek köszönhető az, hogy egykor ő szárnyakat kapott.

Horváth Sándorné szárnyakat kapott a képzőművész körben. A képen családjával látható

Fotó: önkormányzat / Forrás: Napló

Szárnyakat kapott az alkotástól

Éva 1951-ben született Körmenden sokgyerekes családba. Vallja, hogy nehéz élete volt, családi körülményei miatt csak a nyolc osztályt végezhette el, pedig jó tanuló volt, sok minden érdekelte és a kézügyessége is jó volt. 15 éves korában munkába kellett állnia. Ahogy múltak az évek, egyre távolabb került az álmaitól, miközben a gondjai szaporodtak. Férjhez ment, felnevelt két gyermeket minden erejét, energiáját nekik áldozva. Gyakorlatilag a fiával együtt végezte el a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem szobrász szakát. Robi egészségi állapotának romlása miatt minden vizsgára együtt készültek fel, így végezték el, nagyon nehezen, de tulajdonképpen mindketten az egyetemet. Persze erről sem kapott papírt, mint ahogy arról a sok-sok ismeretről sem, melyet élete során meg kellett szereznie. Maradtak hát számára az álmok, amelyek viszont már csak olyan természetűek, hogy sohasem halnak meg igazán. – Nekem ez az ,,álomablak” akkor nyílt meg, amikor 14 évvel ezelőtt, 2010-ben a fiamat először kísértem el a Tapolcai Városi Képzőművész Kör foglalkozására. Nem sokáig ülhettem ott, mert Tihanyiné Bálint Zsuzsa, a szakkör vezetője addig bátorított, amíg kezembe vettem a ceruzát. Hosszú volt az út a kezdeti lépésektől idáig és nehéz volt elhinnem magamról, hogy én is képes vagyok valami többre, érdekesebbre, különlegesebbre, mint a hétköznapi robot, amiben addigi életem telt. De Zsuzsa és a szakkörösök mindig ott álltak mellettem és erősítettek. Velük, általuk nemcsak egy gyönyörűséges játékot kaptam, hanem a hitet is, hogy én is érek valamit. Nem végeztem festőakadémiát, még csak szakközépiskolát sem. Nem rajtam múlt. Ám hiányosságaimat a festészet, a művészet, a szépség iránti alázattal és elkötelezettséggel igyekszem pótolni – mondta Éva, aki néhány évtizede él Tapolcán. Életajándék című önálló kiállítása a Tamási Áron Művelődési Központban november 14-ig látható.