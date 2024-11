Az iskola diákjai idén is családtagjaikkal együtt vettek részt a Szent Márton ünnepéhez kapcsolódó programokon.

Szent Márton nyomát követve vonultak fel a gyerekek kis lámpásaikkal a városban

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Szent Márton lóháton vonult fel idén is a városban

A délelőtti lelki napot követően a szentmisén Szent Márton életével is megismerkedhetett mindenki az iskolában működő Zenebona művészeti műhely és a Mária kórus előadásán. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola iskola udvarán a mazsorettesek mutattak be nyitótáncot, kihirdették az óvodások számára kiírt rajzpályázat eredményeit, a gyerekek bemutatták Szent Márton életét, majd bemutatkozott a Kerekerdő népi játék és néptánc tehetséggondozó műhely a Zajongó zenekar koncertje előtt. Közben az udvaron étellel és itallal kínáltak mindenkit a szeretetlakomán a szülői munkaközösség tagjai. Az iskola épültében vásárt, a tornateremben sportversenyeket tartottak, a tantermek műhelyekké alakultak át, az intézményt az óvodások is megismerhették. Az iskolát bemutató foglalkozások Regionális Tehetségpont Találkozóval egészültek ki. A kézműves, tehetségfejlesztő foglalkozások témája a keresztény összetartozást erősítette. A műhelyfoglalkozások mindegyike vonzó volt a gyerekek számára.

Sokan kipróbálták magukat porcelánkészítésben is

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Porcelánokat készítettek

A Herendi Porcelánmanufaktúra műhelyében a kisebbek állatfigurákat mintáztak, a felső tagozatosok áttört mintás bonboniert készítettek, megtanulhatták a csipkézés és a tollrajzolás technikáját. Füzes Fruzsina mandalafestő üvegfestésre csábított mindenkit, Orosz Helga festőművésszel „levélbogarakat” festettek, levél patchworkot készítettek a lelkes gyerekek.

Orosz Helga festőművésszel faleveleket dekoráltak a műhelyben

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A megnyitón Takács István helynök atya köszöntőjében méltatta az eseményt és megköszönte a szervezőknek, hogy képviselik a főegyházmegyét, a katolikus oktatás-nevelést. Azt kívánta, hogy legyenek Isten ajándékává mások számára. Dékány Árpád Sixtus atya gondolatait megosztva arról beszélt, hogy a szentek nagyon jó pedagógusok, miként az iskola szülői munkaközössége, tanárai is. Hozzátette: legyenek hálásak Szent Mártonnak, hogy egybegyűjt mindenkit.

Dobó Zoltán polgármester annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a város, a gyülekezet, az iskola ki tud állni egy jó ügy mellett. Bizalmát fejezte ki, hogy sokáig teszik a dolgukat közös érdekek mentén. Patonai Szilvia igazgató az ünneplő sokadalmat köszöntve ajánlotta a programokat mindenkinek a figyelmébe és megköszönte mindazok munkáját, akik az esemény sikeréhez hozzájárultak.