Gelencsérné Gyurka Henrietta, a Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület elnöke köszöntőjében a táncegyüttes útjára tekintett vissza.

A táncegyüttes az elmúlt 15 év repertoárjából adott ízelítőt szombaton a badacsonytomaji Egry József Művelődési Házban

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A táncegyüttes mérföldkövei

– 2009 novemberében Szabó Csaba művészeti vezető néhány táncos barátjával alapította meg az együttest, a próbák helyszínét a település néhai polgármestere, Wollmuth Péter biztosította. Az alapítók akkor még nem sejtették, hogy milyen nagy hatással lesznek sok gyermek, család és a régió településeire is. Hamar elkezdték az utánpótlás-nevelést, az együttes neve hívószóvá vált, a próbák professzionálissá, 2016-ban a Kukonyák csoport továbbjutott a Fölszállott a páva című tehetségkutató televíziós élő adásába. Mérföldkő volt az esemény, országos hírnevet szerzett az együttes, de a Barkócák csoportunk is ragyogó eredményeket ért el. Számos jelentős eseményen mérettünk meg, szerepeltünk sikerrel. 2019-ben a televíziós műsorba másodszor is bejutottak a gyerekek a Bakony és Balaton-felvidék táncos szokásaival, amelyeket addig senki nem állított színpadra. Ezzel névjegyünket letettük a néprajztudomány térképére, és tájegységünk táncait, szokásait másokkal is megismertettük. Abban az évben magyar rekorderek lettünk a Zöldágjárás bemutatásával, egyszerre 420 gyermek részvételével. 2022-ben a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség minősítőjén elnyertük a kiemelt minősítésű hagyományőrző néptáncegyüttes címet, az együttesből Szabó Csaba és Németh Eszter kapta meg a Fülöp Ferenc-díjat – mondta Gelencsérné Gyurka Henrietta.

Hagyományőrzés és annak átadása a legfontosabb

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Egyre nagyobb az utánpótlás

– Időközben új gyermek utánpótlás tánccsoportokat is létrehozott az együttes, tavaly óta óvodás csoportot is oktatunk. Fiatal felnőtt táncosaink hosszú ideje meghatározó szereplői a műsoroknak, fellépéseknek, fiatalos lendületük motiváció a fiatalabbak számára – mondta az elnök, és méltatta a szülők hozzáállását, valamint a néptánc jótékony hatásairól is szólt.

Kiemelte, a néptánc segíti a tanulási képesség fejlődését, a kötelességtudat, az időbeosztás előnyére válik a gyermeknek. Hozzátette, a néptánc segít abban is, hogy a táncos megismerje önmagát, tehetségét, vagy hiányosságait, miközben fejlődik a memória, a mozgáskoordináció.