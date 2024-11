Az újbormustra során öt bort kóstolhattak a vendégek különféle libás fogásokkal, süteményekkel.

Az újbormustra estjét Navracsics Tibor miniszter nyitotta meg

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

Az újbormustra libabüfével koronázta meg az estet



Az eseményt a Szentbékkállai Vegyes Kar nyitotta meg az alkalomhoz illő dalcsokorral, majd Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő üdvözölte a jelenlevőket.

Az esten bemutatkozott a helyi vegyes kar is dalcsokrával

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló



Örülök, hogy végre itt lehetek a településen, és bízom benne, hogy még sok ilyen alkalom lesz. Egy jó közösségnek az is a jellemzője, hogy nemcsak a hétköznapokban tart össze, hanem tud ünnepelni is. Azáltal, hogy összejönnek és jól érzik magukat, erősítik a közösséget. A hétköznapok a munkáról szólnak, de az ünnepekre mindenki összejön. Már egyre korábban lesz sötét, hűvösebbek a napok, de bízom benne, hogy a melegség, amely Márton-napon érezhető, az emberi szívekből származó melegségnek is köszönhető. Szentbékkálla is egy erős összetartó községe a térségnek, amely a nehéz időszakokat is túl tudja élni, az ünnepeket jó hangulatban tölteni, bízom benne, hogy ez így is marad – mondta a miniszter.

Istvándi Tamás polgármester megköszönte mindenkinek, aki munkájával segítette az est előkészületeit, valamint arról beszélt, hogy Márton-nap miként kapcsolódik az újborokhoz.

A vacsorát játékok, vetélkedők szakították meg a jó hangulatú esten.