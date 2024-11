Márton-napi batyus bált tartott a Csékúti Hegyért Egyesület a padragkúti művelődési házban a napokban. A szervezők zenészről is gondoskodtak, Radics István szórakoztatta a népes társaságot. A programon – amelyen részt vett Karnics Miklós, a városrész önkormányzati képviselője is – Horváth József alpolgármester köszöntötte a bálozókat. Mészáros László ismertette a Márton-naphoz kötődő hagyományokat. Márton-nap a karácsony előtti 40 napos böjtöt megelőző utolsó ünnep, amikor lehetett mulatni. A szőlőtermő vidékeken ekkorra erjedt ki az újbor, a gazdák felkeresték egymás pincéjét, megkóstolták a borokat, beszélgettek. Volt időszak, amikor feledésbe merültek ezek a szokások, amelyeket az egyesület újra kívánt éleszteni. A gazdák el is kezdték a pincelátogatást, majd 2013-ban egy beszélgetés során Tölgyesi Zoltán és Sulyok Endre felvetette, hogy szervezzenek bált. A művelődési házban azóta megtartják a kiváló hangulatú összejövetelt, ahova a tagok a barátaikat is meghívják.