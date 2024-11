A rímek, dallamok, zenék érzéseket adnak át és szabadítanak fel, megkönnyebbülést és katarzist is adhatnak. Halottak napja alkalmából készített versösszeállításunk itt található, most pedig zenei válogatásunk következik.

A zenék fényt is hozhatnak az életünkbe Fotó: Shutterstock

Fotó: Billion Photos

Versek, zenék, dalok - emlékeztetnek és segítenek

Mozart: Requiem

Wolfgang Amadeus Mozart Requiem című d-moll gyászmiséjét 1791-ben komponálta, élete utolsó darabjaként. Ez a zeneszerző legismertebb műve, bár halála után mások fejezték be.

Karthago - Requiem

Egy másik zenei gyászmise, a magyar Reqiuem. A legendás Karthago együttes zeneművének megszületéséről a videó elején lehet hallani.

Eric Clapton - Tears In Heaven

Ezt a zenei balladát Eric Clapton tragédiája ihlette: fia, Conor alig több, mint négy évesen kizuhant New York-i lakásuk ötvenharmadik emeletének ablakából.

Örökre szépek - Fényév távolság

A Padlás félig mese, félig musical, életről, szeretetről, érzésekről szól, s két dala megemlékezéseken, temetésekben is felcsendül gyakran. Presser Gábor dalai minden korosztálynak szólhatnak.

Zorán - Kell ott fenn egy ország

Remény, hit, emlékek és szeretet - erről szól Zorán megható, örökérv éneke, mely Chris Rea Tell Me There's A Heaven című dalának feldolgozása.