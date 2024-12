A hagyományokhoz híven az advent idén is Dobó Zoltán polgármester köszöntőjével kezdődött.

Advent első vasárnapján a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulói adtak műsort

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Advent a Buborék együttessel



A polgármester örömét fejezte ki, hogy sokan együtt ünnepelnek, gyújtják fel a fényeket.

– Remélem, hogy ez a fény nemcsak szimbolikus jelentőségű lesz, hanem egy valódi, másfajta életérzést is becsempész majd az életünkbe. Hiszen az év tizenkét hónapjában sok idő áll rendelkezésre arra, hogy magunkkal, a munkánkkal, hobbinkkal, családunkkal foglalkozzunk, és ezt meg is kell tennünk. Hiszen olyan világot élünk, hogy ha nem teszünk, nem törekszünk, nem akarunk, akkor nem érünk el semmit. Ugyanakkor azt gondolom, ez a hónap arra való, hogy kicsit befelé fordulva, magunkra és családtagjainkra figyelve felkészüljünk arra, ami a család legszebb ünnepe. Amikor még külföldről és távoli vidékről is hazajön, aki csak tud, hogy szeretteivel, a legfontosabb emberekkel töltse a karácsonyt. Bízom benne, hogy igyekszünk felkészülni erre. Bár nem mindig támogató ehhez a környezet, de ha azt akarjuk, hogy történjen valami, akkor ahhoz tenni kell – mondta a polgármester, és arra kért mindenkit, hogy találjon tennivalót az ünnep előtt. Ne merüljön az ki a takarításban, hanem magunkban is tegyünk rendet, gondoljuk végig a fontossági sorrendet. Keressen és találjon mindenki értéket a szeretetben, a családban.

Az első adventi vasárnapon a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulói adtak műsort, majd a történelmi egyházak képviselői ugyancsak köszöntötték az ünneplőket az első adventi gyertya fényének felgyúlása és a Buborék együttes koncertje előtt.

A téren felállított szánba minden gyerek beült

Fotó: Tóth B. Zsuzsa



A téren felállított szánba minden gyermek beült, megnézték a betlehemet, és az állatsimogatónál is nagy volt a forgalom az enyhe időben.

A betlehemet is kinyitották vasárnapra

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

