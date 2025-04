A telihold hangjai

Április 14.

Telihold. A fényénél misztikus megvilágításban pompáznak a növények a kertben. A magnólia visz most mindent. Tavaly látvány tekintetében nem sok mindent produkált, most pótolja. A Hold nemhiába női princípium, titokzatos, különösen a sötét oldala. A legtöbbet még mindig a Pink Floyd zenekartól tudunk róla, de persze a kutatók sem tétlenkednek. Megy a csajozás. Földi halandók persze mindig ugyanazt az oldalát látják a Holdnak, a magyarázat nem is túl bonyolult. A Hold tengely körüli forgási ideje megegyezik a Föld keringési idejével (kötött tengelyforgás, avagy szinkronforgás), tehát amíg a Hold nagyjából 27,3 nap alatt megkerüli a Földet, pontosan egyszer megfordul a saját tengelye körül is. Így kezdtük el emlegetni a Hold sötét oldalának a túloldalt, pedig a valóságban az általunk nem látott részt is éri napfény.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Mindezeken túl egyre többet tudunk gyönyörűséges kísérőnkről. Már majdnem annyit, mint egy kutya. A kínai Csang’o–6 misszió például tavaly nyáron gyűjtött és hozott vissza sikerrel mindenféle mintát, és a napokban befejeződtek az elemzések. Az eredmények szerint a „túloldalról” származó talajminták arra utalnak, hogy a holdköpeny azon a részen szárazabb, mint a Föld felé néző oldalon. Kiderült az is, hogy a Hold mindkét oldalán működtek vulkánok, jó, nem tegnap, hanem évmilliárdokkal ezelőtt, ami ugye a felfoghatatlan kategóriába tartozik, de akkor is. A Csang’o–6 küldetés mindenesetre szintet lépett, ez volt az első alkalom, hogy anyagot sikerült a Hold túlsó oldaláról a Földre szállítani.

Azt mondjuk nem nagyon értettem, hogy a fényes siker után miért állt le az a projekt, hogy néha emberek is imbolyogjanak a Holdon, de a jelek szerint nem kell már sokáig várnunk az újabb kalandra, és akkor valaki megint mondhat egy időtállót a lépések méretéről, mint azt Armstrong tette annak idején. Az ugye 1972-ben történt, és aki már élt akkor, élénken emlékszik ma is az expedíció televíziós közvetítésére. A NASA tervei szerint 2027-ben ismét ember megy a Holdra, ami azonnali muníciót adhat a számmisztikában elmélyülőknek (72, 27, ugye), és bizonyára felmelegít majd néhány kitartó összeesküvés-elméletet is. Többszöri csúszás után célegyenesben tehát az Artemis-program, és a kor kívánalmainak megfelelően az első nő is útra kelhet, ami már persze régen kijárt. Reménység szerint nem Katy Perry lesz az, őt már a napokban kilőtték a világűrbe, elégedjen meg ennyivel, a popzene után következzen a tudomány.