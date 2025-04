Ingyenes családi majális a Gyárkertben május 1-jén

A Gyárkert Veszprém eseménye reggel 10 órától egészen este 8-ig tart, a helyszínen vidámparki hangulat és családbarát programok gondoskodnak a szórakozásról. A klasszikus majális-élményt a körhinta, a dodgem, a céllövölde, az ugrálóvár, a kisvasút és a bungee jumping garantálja – utóbbi a bátrabb látogatóknak is kihívást jelent majd.

A Gyárkert Veszprém május 1-én is remek programokkal várja az érdeklődőket

Forrás: Gyárkert Kultúrpark/facebook

A Gyárkert Veszprém majálisát nem érdemes kihagyni

A legkisebbekre is külön figyelmet fordítanak: a Kabóca Bábszínház két alkalommal is előadja „Vitéz László otthonra lel” című bábelőadását, 10:30-kor és 16:00-kor. A mesék és bábjátékok segítségével a gyermekek is megtalálják a saját kis tavaszi élményüket.

A Gyárkert Kultúrpark már a tavalyi évben is több közösségi eseménynek adott otthont, és május 1-jén ismét bebizonyítja, hogy a tavasz ünnepe lehet tartalmas, vidám és mindenki számára elérhető. A látogatók barátságos, zöld környezetben kapcsolódhatnak ki, és élvezhetik a tavasz első igazán napos, szabadtéri programját.

A helyszín: Veszprém, Jutasi út 3. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családostul, barátokkal, vagy akár egyedül is kilátogatni. A szervezők a jó idő mellé garantáltan jókedvet is ígérnek.