Robog tovább a sikervonat: színházi adaptációt is kap a népszerű film

2024. december 12-én mutatták be a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet, amely azóta is töretlen sikerrel fut a magyar mozikban. A romantikus zenés vígjáték több mint 741 ezer nézőt vonzott eddig, amivel átvette a vezetést a hazai nézettségi toplistán, megelőzve Herendi Gábor Futni mentem című alkotását. A Demjén Ferenc slágereire épülő film így rövid idő alatt a rendszerváltás utáni magyar filmgyártás egyik legsikeresebb darabjává vált.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film zenekarának is tervezik az arénakoncertet

Fotó: Hogyan tudnék élni nélküled?/Facebook

A film nemcsak Magyarországon ért el kiemelkedő eredményeket: a romániai mozikban is meghaladta a 100 ezres nézőszámot, ami magyar film esetében szinte példa nélküli teljesítmény. Ez jól mutatja, hogy a '90-es évek nosztalgikus hangulata és a film szerethető karakterei nemcsak hazánkban, hanem a határon túl is rezonáltak a közönséggel.

A mozis siker után a történet új színtéren folytatódik: színpadi adaptáció készül a filmből, amelyet 2026. február 14-én mutatnak be az Erkel Színházban. A produkcióban a film ismert szereplői is színpadra lépnek, így a rajongók élőben is átélhetik majd a Hogyan tudnék élni nélküled? világát. Az előadásra szóló jegyek májustól lesznek elérhetők.

A Hogyan tudnék élni nélküled? film zenéi is kapósak

A film zenei anyaga is hasonlóan nagy sikert aratott. Alighogy megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled? eredeti filmzene CD-n, máris a hivatalos Album Top 40 slágerlista élére ugrott. Az album digitális megjelenése óta – tehát immár kilenc hete – folyamatosan szerepel a lista élmezőnyében a streamingadatok alapján. Most azonban, a CD-eladásokkal együtt, a hivatalos toplista első helyére is feljutott, ezzel újabb mérföldkőhöz érkezve.

A Hogyan tudnék élni nélküled? film tehát több fronton is bizonyította erejét: nemcsak a nézők szívét hódította meg, de a zenepiacon is látványos sikert aratott. A mozis vetítések továbbra is zajlanak, az ország számos pontján, többek között a Cinema City hálózatában és a Corvin moziban is elérhető. Aki pedig a vászon után színpadon is találkozni szeretne a történettel, annak érdemes már most beírnia a naptárába a 2026. februári premiert az Erkel Színházban.