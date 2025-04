A Hunyadi az új Egri csillagok? Egy sikersorozat története és jövője

A sorozattal kapcsolatosan már mi is többször írtunk, ami nem véletlen, mert az alkotás hatalmas rajongótábort szerzett. Akadnak persze olyanok is, akik a a hibáit nézik, vagy összehasonlítják az elmúlt évtizedek magyar történelmi filmjeivel. Ez a polémia valószínűleg még jobban erősödni fog, mivel a Hunyadi-sorozat már a Netflix kínálatában is elérhető, így hozzáférhetővé válik azok számára is, akik a hagyományos televíziózás kedvéért ülnek le a képernyők elé.

Hunyadi – grandiózus csatajelenetek

Fotó: Hunyadi - a sorozat/Facebook

A Hunyadi-sorozat sikere

A tízrészes széria szándéka szerint nem dokumentarista történelemkönyvként mutatja be múltunkat, hanem a történelmi események dramatizálásával, látványos csatajelenetekkel és politikai intrikákkal is igyekszik lekötni a nézőket. A sorozat legfőbb pozitívumai is innen erednek. A magyar filmgyártás legdrágább produkciója valóban kiemelkedő vizuális élményt nyújt, a csatajelenetek koreográfiája, a díszletek és a kosztümök mind-mind hozzájárulnak a középkori hangulat megteremtéséhez. Nem véletlenül ért el a sorozat premierje kimagasló nézettséget, a teljes lakosság körében több epizód is csak alig maradt el az egymilliós átlagnézőszámtól.

Persze egy ilyen alkotás esetében nem maradhatnak el a kritikus hangok, negatív vélemények sem, különösen az „egymillió történész” országában. Sokak felháborodtak a sorozatban szereplő erotikus és meztelenséget ábrázoló jeleneteken, emiatt a TV2 egy „családbarát” verzió elkészítését is bejelentette. Sokan a sorozat szemére vetik a mese részét, a kiszínezett történeteket, alakokat, a Duna jegén való koronázás említését, miközben valljuk be, Jumurdzsák se létezett többek között...

A koprodukciós sorozat nem úszta meg a politikai támadásokat se, de a nézők és a mértékadó média szerint a Hunyadi egy szórakoztató széria, valóban a magyar televíziózás kiemelkedő teljesítménye.

Hunyadi – hozzájárult a magyar történelmi események iránti érdeklődés felkeltéséhez

Fotó: Hunyadi - a sorozat/Facebook

Nézői vélemények Hunyadi János történetéről

A sorozat legnagyobb jelentősége, hogy hozzájárult a magyar történelmi események iránti érdeklődés felkeltéséhez, és megmutatta, hogy megfelelő támogatással és kreatív energiával képesek vagyunk nemzetközi színvonalú produkciókat létrehozni. Sokan vannak, akik történelmi könyvekkel a kezükben nézik a sorozatot, vagy az internetes olvasnak utána egyik-másik eseménynek, történelmi figurának. A hagyományos történelemoktatás nem teszi lehetővé azt az árnyalt személyiségbemutatást, ami egy dramatizált művészeti alkotás eszközkészletével lehetséges.