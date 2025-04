Új fényben József Attila – a mozivásznon elevenedik meg a költő sorsa

A film nem csupán időrendben követi József Attila életének fontosabb eseményeit, hanem erőteljes képi világgal és lírai narrációval idézi meg a húszas-harmincas évek Magyarországának hangulatát. A gyermekkori nélkülözés, az árvaház, a tanulmányi sikerek, a szerelmek és a pszichés betegségekkel való küzdelem is fontos helyet kap a történetben. A címválasztás – Reménytelenül – egyszerre utal József Attila egyik legismertebb versére és azokra az élethelyzetekre, amelyek megihlették.

A József Attila-film plakátja

Forrás: Rózsa film/Facebook

József Attila életét a mozikban is végigkövethetjük

A főszerepben Sütő András látható, aki színházi munkáiból is ismert, de ezúttal filmszerepben formálja meg a költőt. Az író életének egyik fontos alakját, Gyömrői Editet Michl Juli játssza. A film rendezője Rózsa Gábor.

A film készítői a dokumentumhűség mellett arra is törekedtek, hogy a nézők érzelmileg is kapcsolódni tudjanak a történethez, legyen szó tanulmányokról, csalódásokról vagy a költészet gyógyító erejéről. A forgatókönyv alapjául József Attila levelezései, naplórészletei és versei szolgáltak, ezeket a film gyakran közvetlenül is megszólaltatja – ezzel is közelebb hozva a nézőkhöz a költő belső világát.

A Reménytelenül című film egy olyan mozgókép, amely nem akar többet állítani, mint amennyit a versek és az életút kifejez: József Attila nemcsak a szavaiban volt őszinte, hanem egész életével, fájdalmaival és kereséseivel együtt is. A film célja, hogy emléket állítson ennek a kivételes költőnek, és új nézőpontból mutassa meg azoknak is, akik már jól ismerik életművét.

A Reménytelenül előzetese 2024-ben a költészet napján és a költő születésének 119. évfordulóján debütált.