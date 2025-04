Mit keres egy madarász Kazahsztánban?

Kazahsztáni kirándulásának élményi között jelentős szerepet kaptak a madarakkal való találkozások.

Vasuta Gábor természetfotós útján nagy szerepet kapott a madarak látványa. Erről is beszámolt sümegi előadásán

Fotó: Művelődési Központ

A Föld azon pontja, ahol mindenütt madarak vannak

Április 22-e a Föld napja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet bolygónk természeti környezetének megóvására, a fenntarthatóságra, valamint az éghajlatváltozás elleni fellépés fontosságára. Érdemes kicsit lassítani, és elmerülni bolygónk csodáiban. Az egyik ilyen csodát mutatta be a művelődési központ könyvtárában vetített, képes úti beszámolójával Vasuta Gábor természetfotós. A madarász kazahsztáni kirándulása élményeit osztotta meg az érdeklődőkkel.

Fotó: Művelődési Központ

Elmondása szerint a Himalája kiváló lehetőségeket kínál madarász kirándulásokhoz, hiszen madárvilága rendkívül gazdag és változatos. Mintegy 980 madárfaj él a régióban, amelyek közül 15 endemikus, azaz kizárólag ott fordul elő. Vetített képes előadásában Vasuta 32 madárfajt mutatott be a hallgatóságnak. Kirándulásuk egyik célpontja a Nagy Almati-tó, Kazahsztán egyik leglenyűgözőbb természeti látványossága volt, mely mindössze 15 kilométerre délre fekszik Almati városától, 2600 méteres tengerszint feletti magasságban. A tó környékét fenyőerdők, nyírfák és alpesi rétek borítják, amelyek gazdag növény- és állatvilágnak adnak otthont.

Gábor arról is beszámolt, hogy a Himalája térségében számos szikes, sós tó található, melyek különleges természeti képződmények. Ezek a szikes tavak nemcsak természeti szépségük miatt fontosak, hanem ökológiai és kulturális szempontból is jelentősek. Számos madárfaj, köztük vándormadarak is megállnak ezeknél a tavaknál, de a helyi közösségek számára is spirituális és gazdasági értéket képviselnek.