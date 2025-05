Falunap 45 perce

Olyasmit raktak a Bakonyban a bográcsba, hogy a szívünk is belesajdult (képgaléria)

Sapkát raktak a káposztára, úgy rakták a bográcsba, és más gasztronómiai megoldások is meghökkentették a Jásdra ellátogatókat. A Bodzanapon mi is ellestük pár étel elkészítésének módját, és annak a receptjét is próbáltuk megfejteni, miért olyan jóízű a falunapi közösségi esemény mindig ebben a zsákfaluban, a Bakony ékszerdobozában.

– A Bodzanap Jásdon tényleg egy olyan esemény, amely a közösség igazi ünnepe. Megmutatkozik ilyenkor a helyiek összetartása, és annak is örülök, hogy tematikus nappá fejlesztették ezt a rendezvényt. Színes programot kínál a bodza kapcsán, nem csak a falubelieket vonzza, de elsősorban mégiscsak az a fontos, hogy ők jól érezzék magukat ilyenkor, derűs együttlétük például tizenegyesrúgó versennyel is kiegészül – mondta el Ovádi Péter országgyűlési képviselő. Bodza, palacsinta és más finomságok: töltött káposzta rotyogott az egyik bográcsban a jásdi Bodzanapon.

Fotó: Rimányi Zita/Napló Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta: Jásd a turisták kedvelt célpontja, egy igazi ékszerdoboz a Bakonyban, a páratlan természeti környezet miatt itt egy szórakoztató esemény csak feltöltődést jelenthet. Aki ide ellátogat, akár csendes, akár aktív turizmus keretében, a környék jó hírét viszi haza magával. Győry Tünde jásdi polgármester azt említette meg, hogy a környékről és messzebbről is szívesen ellátogatnak hozzájuk a Bodzanap programjai miatt, sőt, más rendezvényekkel is kapcsolódnak ehhez a falunapi eseményhez. Győry Tünde jásdi polgármesternek és Ovádi Péter országgyűlési képviselőnek is megmutatta Bakonyvári János a három az egyben kerti sütőszerkezetét.

Fotó: képviselői iroda Bodza, palacsinta és más finomságok A honatya és a faluvezető a szabadtéri főzőversenyre benevezőkkel beszélgetve Bakonyvári János három az egyben kerti sütőjét is megnézte. Mi belekukkantottunk egy olyan bográcsba, amiben töltött káposzta rotyogott. A füst miatt a könnyünk is kicsordult, de attól is csaknem, hogy nem lehetett ezt a finomságot azonnal megkóstolni. A helyi asszonyok ételei pedig azokat vonzottak elsősorban, akik szeretik az édességeket. A bodzapalacsintájuk kihagyhatatlan. Elkértük a receptjét. Cikkeink közt megtalálják, még videóit is készítettünk elkészítéséről.

Olyasmit raktak a Bakonyban a bográcsba, hogy a szívünk is belesajdult Fotók: Rimányi Zita/Napló

