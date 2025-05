Fesztivál a gesztenyevirágzás apropóján

A fesztivál remek hangulatú majálissal nyílt meg május elsején a Csárdakertben.

Minden korosztályt megszólít a hétvégi sümegi ünnepség. A Gesztenyevirág Fesztivál három napja alatt programok sora várta a vendégeket. A képen Belényesi Barnabás előadása látható

Fotó: Fotó: szervezők

Lovasjáték, kézműves vásár, koncert a fesztivál programjai között

Történelmi lovasjátékkal, a gyerekek kedvét kereső Belényesi Barnabás koncertjével és kézműves programokkal nyitották a sümegi fesztivált, majd pénteken a Kisfaludy művelődési központban a Sümegi filmkockák című filmet vetítették a megnyitón. Oszkai Réka intézményvezető köszöntőjében felelevenítette a film készítése ötletének történetét, Végh László polgármester arról beszélt, hogy N. Horváth Erzsébet rendezőnek köszönhető a város filmes történetének emléket állító film elkészülte.

- András Ferenc, sümegi díszpolgár, Kossuth-díjas filmrendező egy éve hagyott itt bennünket. Rá is nagy hatással volt a sümegi, a mai Afrikárium helyén működött mozi, amely az ötvenes években nyílt meg. Például a Koppányi aga testamentuma A Noszty fiú esete Tóth Marival című filmekben is felfedezhetők sümegi statiszták és utcák. Ez a film is hozzájárul ahhoz, hogy még büszkébbek legyünk városunkra, ahol van múltja a filmnek, a mozinak – mondta a polgármester és megköszönte a rendezőnek a filmet.

Navracsics Tibor leszögezte, hogy Sümegen az egymást követő nemzedékek kiváló munkát végeznek

Fotó: Burger Zsolt

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter leszögezte, hogy Sümegen az egymást követő nemzedékek kiváló munkát végeznek.

- Számtalan szereplő marad az emlékezetünkben, például a Kisfaludyak, vagy mások, akik fennmaradtak sümegi anekdotákban. Amióta film van, azóta az emlékezet fenntartása talán könnyebb, itt van előttünk, megelevenedik a múlt a történetek révén. A filmek megőrzik az elődöket, ezért kulcsfontosságú és szimbolikus jelentőségű, hogy Sümeg olyan, a kortárs modern magyar filmművészet óriását ajándékozta a nemzetnek, mint András Ferenc. Itt, most amikor ezt a filmet nézhetjük, hozzájárulhatunk, hogy András Ferencet életben tartsuk, valamint a várost, annak hagyományait gazdagítsuk. Ilyen szempontból rendkívül fontos a mai esemény, hiszen mennyivel gazdagabbak lennénk, ha a Kaszinózó táblabírák idején is létezett volna már a film. Különösen szép ez a mai nap azért is, mert két szempont jelzi, hogy Sümeg túl tekint a város határain. A gesztenyevirágzás ünnepe ma már regionális, a környező településekről is érkezenek alkotók, művészek, másrészt a tapolcai N. Horváth Erzsébet látott abban fantáziát, hogy a sümegi múltat megelevenítse. Ez a jövő, amikor az egymástól távolabb eső települések felismerik az egymásra utaltság mellett az együttműködés fontosságát is - mondta a miniszter.