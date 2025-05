Történelmi siker a képernyőn: a Hunyadi lett 2025 eddigi legnézettebb műsora

A tízrészes széria már az első héten rekordokat döntött, és különösen kiemelkedő nézői részesedést ért el: a fő kereskedelmi korcsoportban a nézők több mint 20 százaléka a Hunyadi sorozatot választotta – kétszer annyian, mint a konkurens csatornák hasonló idősávjában futó műsorait. A teljes lakosság körében az átlagos nézőszám 821 ezer fő volt, míg a legnézettebb epizód közel egymillió embert ültetett a képernyők elé – ilyen eredményt sorozat utoljára 2021 tavaszán ért el.

A Hunyadi sorozat új rekordokat állított fel

Forrás: Hunyadi – a sorozat/Facebook

A Hunyadi sorozat sikere határon túl is jól érzékelhető

A sorozat nemcsak itthon lett siker, hanem nemzetközi figyelmet is kivívott: Ausztriában és Szlovéniában is bemutatták a többnyelvű változatot, a főszereplők közül többen pedig nemzetközi ismertségre tettek szert. A grandiózus produkció több mint hatszáz színészt és kaszkadőrt vonultatott fel, és világszínvonalú megvalósítása olyanokat is a tévé elé ültetett, akik jellemzően streamingplatformokat néznek.

A sorozat producere, Robert Lantos személyes történetként élte meg a Hunyadi megszületését, és úgy fogalmazott: a magyar történelmi hőseposz először itthon győzött, és most indulhat hódító útjára a világban is.

A nagysikerü produkció már a Netflix kínálatában is elérhető