Ezek a legjobb filmek

Tavaly novemberig 42 országból 625 filmet neveztek a mustrára, az előzsűrizés után 70 pályamunkát látott a közönség, köztük a legjobb filmeket is.

A Szigliget Várudvarban hirdették ki az idei Mediawave Film és Zenei Együttlét filmes versenyének eredményeit. A legjobb filmekért járó díjakat is átadták

Fotó: szervezők

A legjobb filmek díjat kaptak

Kisjátékfilm kategóriában egy 26 perces spanyol alkotás, Eva Libertad, Nuria Muñoz Amanda, you lied című filmje nyerte. A kategória különdíját az iráni Mohammad Ebrahim Shahbazi Farewell Paris 19 című mozija vitte.

Doku kategóriában a fődíjat Yaser Talebi Destiny című filmje nyerte. Bácskai Gabriella Ahol mégsem kolbászból van a kerités című alkotása különdíjas lett. A diákzsűritől a dokus fődíjat Andrea Fortis City of Mermaids című 77 percese kapta. Különdíjas az ugyancsak iráni Elnaz Zhalehchin Maryam című 24 perces filmje lett.

Az animációs kategória legjobbja a szakmai zsűri és a diákzsűri szerint is egy balladai mélységű személyes történet, Tomek Popakul és Kasumi Ozeki Zima című 25 percese. A különdíjat egy lengyel alkotás, Zofia Klamka Sheep Out című munkája kapta. A diákzsűris különdíjat Biró Borbála Zero Point című animációja vitte haza.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a legjobb magyar alkotások díjazásával járul hozzá a Mediawave filmes díjaihoz. A legjobb magyar filmek között első Bácskai Gabriella: Ahol mégsem kolbászból van a kerítés című filmje lett. A második helyezett Tudisco Júlia: A madár gyermekei, a harmadik Füzes Dániel: Utolsó lélek az ördögé című filmje. A kísérőprogramok közül a péntek esti Besh o Drom koncertje vonzotta legtöbb nézőt, a jazzes vonal szerelmesei Hamid Drake-nek tapsolhattak, a világhíres jazzdobos több formációjával volt jelen a Mediawave-en.

Az együttlétet délután Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncertje, valamint a díjnyertes filmek vetítése zárta.