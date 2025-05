Májusfa a Bakonyban 11 perce

Látott már pezsgőt 8 méter magasban? (videó)

Régen borosüveget akasztottak rá, most pezsgőt kötöttek ágaira, egykor az udvarlás látványos módja volt, most szalonnakötéssel egybekötött közösségi esemény. A lényeg, hogy a májusfa állításának hagyományt őrzik a bakonyi falvakban. Porván is együtt díszítették fel színes szalagokkal a helyiek, miután a férfiak, a legények a vállukon vitték a főtérre a kivágott nyírfát.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is segített a nyírfa színes szalagokkal feldíszítésében a porvaiak szalonnasütéssel egybekötött programján. A májusfa állítása a honatya szerint manapság azért fontos, mert aktív közösség építésére alkalmas. Emellett alkalmat teremt arra, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak beszéljenek arról, régen ilyen módon azt fejezték ki a legények, melyik lány tetszik nekik, azaz az udvarlás látványos módja volt ez a májusi szokás. Májusfa a Bakonyban – Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is segített a nyírfa színes szalagokkal feldíszítésében a porvaiak szalonnasütéssel egybekötött programján.

Fotó: Rimányi Zita/Napló A Kőris lábánál található bakonyi zsákfaluban, Porván egyébként egy pezsgő került fel mintegy nyolc méteres magasságba, amikor a májusfát a helyén rögzítették. A Kőris lábánál található bakonyi zsákfaluban, Porván egy pezsgő került fel mintegy nyolc méteres magasságba, amikor a májusfát a helyén rögzítették.

Fotó: Rimányi Zita/Napló Májusfa a Bakonyban A tavaszi néphagyományaink közül a májusfa állítása az egyik legszebb, már más szerepe van, mint egykor volt, de megőrizzük – hangsúlyozta Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester.

