Közösségépítésben is példát mutatnak

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület-Hunyor Népfőiskola és a Hagyományok Háza összefogott a néphagyomány közösségépítő szerepe erősítése érdekében.

A kiscsőszi Közösségi Szőttes Konferencia az országos sorozat Veszprém vármegyei állomásaként valósult meg közel száz résztvevővel. Az esemény témája a néphagyomány közösségépítő, közösségmegtartó szerepe volt

Fotó: a szervezők

Fontos a néphagyomány közösségmegtartó szerepe

A program szervezője, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület-Hunyor Népfőiskola, Hagyományok Háza a Petőfi Kulturális Program keretében rendezte a konferenciát egy országos sorozat Veszprém vármegyei állomásaként. Kiemelt célja a kulturális szervezetek, a köznevelés, a közművelődés és a közigazgatás közti kapcsolatok erősítése, témája pedig a néphagyomány közösségépítő, közösségmegtartó szerepe volt.

Egyházi Andrea, a Pápai Tankerület igazgatója és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a rendezvényen

Fotó: a szervezők

A konferencia vendége volt Balatoni Katalin köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Polgárdy Imre, Veszprém Vármegye Közgyűlésének elnöke, Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója és Egyházi Andrea, a Pápai Tankerület igazgatója. A rendezvényen megjelentek a régióban működő szakmai szervezetek vezetői, munkatársai, jelen voltak a Hagyományok Háza Hálózat, a Népfőiskola Hálózat tagjai, több polgármester és iskolaigazgató, a hagyományterületek aktív művelői.

Polgárdy Imre, a Vármegyei Közgyűlés elnöke méltató szavai és köszöntője után szakmai előadások sora következett. Süveges Antal Pál, a Hagyományok Háza Hálózat vezetőjeként a szervezetépítés lehetőségeiről és jelentőségéről beszélt. Szabó Csaba a Bakony-Balaton-felvidék hagyományaival kapcsolatos gyűjtő- és feldolgozó munkája kapcsán bemutatta a helyi néphagyomány közösségszervező hatását és a pásztorok kultúrájának napjainkban való megújulását. Illésházy Katalin a kiscsőszi szövő kör szakmai munkásságáról és élő közösségéről tartott előadást. Bollók Attila a citerazene országos mozgalmáról és a citerás mozgalom megújításáról, táborok, szakmai találkozók szervezésének terveiről beszélt, elmondta, hogy a nyári időszakban nagyszabású citerás tábort terveznek Kiscsőszön.

Az előadások átvezetéseként valódi kulturális élménycsomaggal gazdagodott a közösség: Kovács Borbála Mária elszavalta Nagy László Táncbéli Táncszók című versét, majd Kovács Benedek Tiborral közösen, Császár Dominik kíséretével a térség népdalaiból énekeltek egy csokrot. Ezt követte a Vidolin zenekar, a Kósa Banda vonós muzsikája, melybe bekapcsolódtak mestereik, Czaier Péter és Sulák Gergely is. A Pannónia Citerazenekar adott koncertet, Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója a Népművészeti Jelentés kutatásanyagáról és a Hagyományok Háza szerepéről, szolgáltatásairól beszélt, majd Kovács Norbert kérdései nyomán Balatoni Katalin és Both Miklós együtt reagált a hagyományközösségek életében felvetődő aktuális kérdésekre.