Pápák a filmvásznon: 10+1 lenyűgöző alkotás, amit látnod kell

Legyen szó valós történelmi alakokról vagy fiktív pápákról, az alkotók újra és újra visszatérnek a témához, hogy feltárják a pápaság emberi oldalát – a kételyeket, a hivatás súlyát, a hatalom árnyoldalait vagy épp a hit erejét.

Filmek a pápaságról: Jude Law és John Malkovich Az új pápa című sorozatban

Forrás: romkat.ro

Az alábbiakban 11 izgalmas és sokszínű filmet válogattunk össze, amelyek más-más szemszögből mutatják be a pápaság világát: van köztük történelmi dráma, dokumentumfilm, politikai thriller, sőt, még horror is. Egy közös bennük: mindegyik elgondolkodtat, megrendít – és emlékeztet arra, hogy a palást alatt is ember lakozik.

10+1 film és sorozat a pápaságról

A két pápa (2019)

Fernando Meirelles rendezésében készült film XVI. Benedek pápa és Jorge Mario Bergoglio bíboros (a későbbi Ferenc pápa) közötti párbeszédeket dramatizálja. A film mélyen belemerül a két férfi közötti ideológiai különbségekbe és személyes dilemmáikba. Jonathan Pryce és Anthony Hopkins alakítása kiemelkedő.

Az új pápa (2016)

Paolo Sorrentino sorozata egy fiktív amerikai pápáról, XIII. Piuszról szól, akit Jude Law alakít. A sorozat provokatív módon vizsgálja a hit, hatalom és identitás kérdéseit, miközben lenyűgöző vizuális stílusával is kitűnik.

Habemus Papam – Van pápánk! (2011)

Nanni Moretti filmje egy frissen megválasztott pápa, Melville bíboros történetét meséli el, aki pánikrohamot kap és elmenekül a nyilvánosság elől. A film humorosan és emberien ábrázolja a pápaság terheit és a személyes kétségeket.

Ferenc pápa – Egy hiteles ember (2018)

Wim Wenders dokumentumfilmje Ferenc pápa életét és gondolatait mutatja be. A filmben a pápa közvetlenül szól a nézőkhöz, megosztva véleményét a társadalmi igazságosságról, a környezetvédelemről és a hitről.

Johanna nőpápa (2009)

Ez a film a középkori legendát dolgozza fel, miszerint egy nő, Johanna, férfinak álcázva pápává válik. A történet a nemi szerepek és az egyházi hatalom kérdéseit boncolgatja.

Angyalok és démonok (2009)

Dan Brown regényének adaptációjában Robert Langdon professzor (Tom Hanks) a Vatikánban nyomoz egy titokzatos gyilkosságsorozat után. A film izgalmas thriller, amely a pápaválasztás kulisszái mögé enged betekintést.

Ámen (2002)

Costa-Gavras filmje a második világháború idején játszódik, és egy SS-tiszt és egy jezsuita pap kapcsolatát mutatja be. A film kritikus szemmel vizsgálja az egyház szerepét a holokauszt idején.

Konklávé (2024)

A legújabb film a listán, amely a pápaválasztás folyamatát és a háttérben zajló politikai játszmákat tárja fel. A film a hatalom és a hit közötti feszültségeket boncolgatja.

Agónia és extázis (1965)

Ez a klasszikus film Michelangelo és II. Gyula pápa kapcsolatát mutatja be a Sixtus-kápolna mennyezetének festése során. A művészet és a vallás közötti kapcsolatot vizsgálja.

VI. Pál – Viharos idők pápája (2008)

A film VI. Pál pápa életét és pápaságát mutatja be, különös tekintettel a második vatikáni zsinatra és a modernizációs törekvésekre.

A pápa ördögűzője (2023)

Ez a horrorfilm egy pápai ördögűző történetét meséli el, aki egy különösen veszélyes démonnal száll szembe. A film a hit és a gonosz közötti örök harcot dramatizálja.