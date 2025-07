Lángba borul Pandora – brutális előzetessel érkezik az új Avatar-film

Az Avatar: Tűz és Hamu ott veszi fel a fonalat, ahol az Avatar: A víz útja véget ért: Jake Sully (Sam Worthington) és Neytiri (Zoe Saldaña) továbbra is Pandora csodás világában élnek, ezúttal azonban egy még ismeretlen, sötétebb fenyegetés közeleg. A víz népét és az erdei na’vikat most a „hamu emberei”, azaz a tűz népe sodorja veszélybe. James Cameron szerint nem véletlenül: a tűz na’vik sokkal ambiciózusabbak és hataloméhesebbek, mint bármelyik törzs, akikkel eddig találkoztunk.

Itt az első előzetes: jön az Avatar – Tűz és Hamu, és nem kell rá évtizedeket várni

Forrás: Avatar/Youtube

Az előzetes bepillantást enged az új, lángok uralta tájakba, és először láthatjuk a tűz na’vikat is. Látványban ismét nagyot dob a film – a rendező Pandorája újabb és újabb formáiban ejti ámulatba a nézőket.

Érdekesség, hogy Cameron eredetileg egyetlen filmként tervezte a Víz útja és a Tűz és Hamu történetét, ám az írás közben úgy döntött, a történet túl nagy egy részhez, így külön választotta a két fejezetet.

A színészgárda továbbra is impozáns: visszatér Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver és Stephen Lang is, de olyan új nevek is feltűnnek, mint Kate Winslet, Oona Chaplin vagy Trinity Bliss.

Jön az Avatar – Tűz és Hamu, és nem kell rá évtizedeket várni

Az Avatar: Tűz és Hamu tehát 2025 egyik legjobban várt filmje, és ha a látottak alapján ítélünk, újabb lenyűgöző fejezete lesz Cameron monumentális univerzumának. James Cameron harmadik Avatar-része már idén decemberben, egészen pontosan december 18-án a hazai mozikba is berobban.