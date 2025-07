Meglepő casting: ezt a karaktert kapta az új Avatár-film legnagyobb neve

Az alkotók elárulták: az egyik legfontosabb szereplő, Zuko herceg hangját fogja adni. Bár a Paramount Pictures már márciusban nyilvánosságra hozta a színész csatlakozását a stábhoz, akkor még nem derült ki, kit alakít majd. A rajongók többsége arra tippelt, hogy visszatér korábbi szerepéhez, és újra a legendás első avatárt, Want kelti életre. A Korra legendája című sorozatban ugyanis három epizódon keresztül ő adta Wan hangját. Ezzel szemben most Konietzko úgy fogalmazott:

„Steven Yeun volt Wan. A Korra legendájában ő játszotta az első avatárt. Nagyon szerettünk vele dolgozni, és örülünk, hogy visszatérhet az univerzumba – még ha most más formában is.” – számolt be róla az IGN.

Steven Yeun visszatér az új Avatár filmbe

A nyilvánvaló következő kérdés az lett volna, hogy esetleg Wan szerepét is megtartja-e, de sem DiMartino, sem Konietzko nem árult el erről részleteket. Az viszont biztos, hogy Zuko karaktere – aki a Tűz Népe trónörököse, és évekig üldözte Aangot – ezúttal már idősebbként jelenik meg a történetben.

Érkezik az új Avatár film

A The Legend of Aang: The Last Airbender 2026. október 9-én érkezik, és az eredeti sorozat lezárása után évekkel játszódik majd. A főhősök már felnőttek, de a világ továbbra sem békés: új veszélyek, konfliktusok és politikai feszültségek is felszínre törnek.

A film az első része lesz annak a három egész estés animációs mozinak, amelyek az eredeti Avatár-univerzumban játszódnak. A most bejelentett szereposztás alapján a szinkronhangok között szerepel még Dave Bautista (egyelőre nem ismert szerepben), Eric Nam (Aang), Dionne Quan (Toph), Jessica Matten (Katara) és Román Zaragoza (Sokka).

Az biztos, hogy a készítők nemcsak a nosztalgiára, hanem az újításokra is építenek – a Zuko körüli casting pedig azt jelzi: sokkal több meglepetés is vár még ránk ebben az új fejezetben.

