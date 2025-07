Gyógyíthatatlan Illés-rajongókat vár a Bakony, hatalmas buli lesz a vár alatt (+ videó)

"Újra itt van..." címmel tartja meg idei nyári találkozóját az Illés zenekar baráti köre. Akárcsak tavaly, a Bakonyban, Cseszneken lesz a buli, augusztus 23-án, szombaton a Wathay Lőrinc emlékparkban. Ezúttal is a Miskolci Illés Emlékzenekar ad koncertet Kováts Kriszta énekesnővel, színésszel együtt, aki arról is híres, hogy az István, a király rockopera több női szerepét eljátszotta. A bakonyi programok sorában ezen a nyáron ez a rajongói összejövetel is kihagyhatatlan lesz.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi programok

A legendás, máig működő Illés-klub idén is várhatóan elhozza a találkozóira jellemző fergeteges hangulatot Csesznekre és persze a jól ismert Illés-slágerek is elhangzanak.

Az Illés-klub tavaly választotta először találkozója helyszínéül a váráról híres magas-bakonyi falut, azért, mert itt lakik egyik oszlopos tagja, Hegedűs Indián László. Tagtársaival arról beszélt a múlt évi bakonyi rendezvényükön a vendégeknek, hogy nekik minden eseményük egy szerelemprojekt része. Ezzel indokolták, miért járnak össze rendszeresen, és ilyenkor miért a Szörényi Levente és Bródy János fémjelezte számok kerülnek a fókuszba.

Az Illés dalai olyanok, hogy ha elkezdi valaki énekelni a szövegüket, mindannyian folytatni tudjuk azokat. Ezeken nőttünk fel...