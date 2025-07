Reboot 1 órája

Visszatér a Dokik! – Hivatalosan is új évadot kap a kultikus kórházi vígjáték

A Dokik rajongói most igazán örülhetnek: hivatalosan is berendelték a sorozat folytatását! Az ABC csatorna egyenesen évadberendelést adott a Scrubs rebootjára, így nem csupán pletykáról, hanem tényleges visszatérésről van szó. Az új részek a 2025–2026-os tévés szezonban érkeznek, és az már most biztos, hogy több régi kedvenc is visszatér a Sacred Heart kórházba.

A főszereplő, Zach Braff ismét J. D. bőrébe bújik, de nem egyedül. Vele együtt újra képernyőn lesz Donald Faison (Turk) és Sarah Chalke (Elliot) is – a Dokik sorozat eredeti triója tehát újra együtt. A Variety értesülései szerint más ikonikus karakterek is visszatérhetnek: a rajongók remélhetik, hogy viszontláthatják többek között a takarítót (Neil Flynn), Dr. Coxot (John C. McGinley) vagy Carla Espinosát (Judy Reyes) is. A Dokik című sorozat főszereplői

Forrás: Sorozatjunkie „A Scrubs rengeteget jelent számomra. Hihetetlen érzés, hogy újra összeállhat a csapat” – mondta Bill Lawrence, a sorozat megalkotója, aki az új évad munkálataiban is részt vesz. Mellette Tim Hobert és Aseem Batra showrunnerek és kreatív producerek lesznek, míg Zach Braff, Donald Faison és Sarah Chalke nemcsak főszereplők, hanem executive producerek is. Dokik: új évadot kap a kultikus kórházi vígjáték Az új évad hivatalos tartalomleírása szerint J. D. és Turk hosszú idő után újra együtt öltenek fehér köpenyt. Bár az orvostudomány, a technológia és az új generációs gyakornokok már egészen más világot képviselnek, a két jó barát közötti legendás bromance mit sem változott. Régi és új szereplők közösen navigálnak majd a kórház falai között – sok nevetéssel, megható pillanatokkal és meglepetésekkel fűszerezve.

A Dokik eredetileg 2001 és 2008 között futott az NBC-n, majd 2009-től két évadon át az ABC-n volt látható. A sorozat gyorsan kultikussá vált egyedi humorával, érzelmes pillanataival és különleges látványvilágával. A Sacred Heart kórházban játszódó történetek J. D. szemszögéből mutatták be az orvosok, nővérek, gyakornokok és a rettegett takarító mindennapjait. Az új Scrubs nemcsak nosztalgiát ígér, hanem friss lendületet is hoz: a 20th Television gyártásában készülő reboot új nézőket is megszólíthat, miközben tisztelettel nyúl az eredetihez. A produkció különlegessége, hogy Bill Lawrence a Warner Bros. Televisionnél meglévő szerződése mellett külön engedéllyel vesz részt a projektben, így a régi alkotótársak újra együtt dolgozhatnak. Az ABC kínálata eddig mindössze két vígjátéksorozatot tartalmazott a 2025–2026-os szezonra (az Abbott Elementary és a Shifting Gears), így a Dokik visszatérése nemcsak a rajongóknak, hanem a csatornának is fontos mérföldkő lehet. Emellett az ABC nem rendelt hagyományos pilotokat ebben az évben, így a reboot bejelentése valódi meglepetésként érte a sorozatrajongókat. A kérdés már csak az: készen állunk újra belépni a Sacred Heart ajtaján?