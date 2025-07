Ismerd meg a Veszprém leghíresebb kamarazenekarának történetét! (galéria)

Mindig figyelnek arra, hogy az Auer Fesztivál programjában több műfaj is megjelenjen, mint a jazz és a világzene. Ezen kívül ismeretterjesztő programokat is szerveznek, amik érdekesek lehetnek mindegyik korosztály számára. Kováts Péter szerint sajnos egyre kevésbé népszerű a zenei pálya a fiatalok körében. Úgy látja, ha a fiatalok más pálya iránt is érdeklődnek, inkább azt választják, vagy sok esetben a szülők javasolják nekik, hogy egy biztosabb hivatást válasszanak.

A fellépőket több szakmai szempont alapján választják ki Kárász Andrással együtt, többek között Auer Lipót szellemiségéhez és színvonalához igazodnak. Emellett a közönség szemével és fülével is gondolkodnak, hogy változatos programot kapjanak az ide látogatók és a veszprémi közönség is. Már 11. alkalommal rendezik meg a fesztivál, ahol rendszeresen világsztárok lépnek a színpadra.

A helyszíneket az alapján választják, hogy melyik koncertnek milyen a stílusa. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért nincsenek szabadtéri koncertek és Kováts Péter meg is válaszolta: az alkalmas akusztika hiánya miatt.

Újdonságként az idei fesztiválon lesznek szervezett túrák és két, eddig nem használt helyszín: