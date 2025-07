Pápa ismét a komolyzene fővárosa lett (galéria + videó)

A Haydn-fesztivál központi helyszíne ezúttal is az Esterházy-kastély volt, ahol három egymást követő estén kiváló művészek léptek színpadra. A nyitókoncerten – amelyre már az első napon megtelt a kastélyudvar – a Budapesti Vonósok Haydn 28. szimfóniájával indították az eseményt, majd Palya Bea varázsolta el a közönséget egyedülálló hangjával és kisugárzásával.

A Haydn-fesztivál telt házzal nyitott az Esterházy-kastély udvarán

Fotó: Haraszti Gábor

A Haydn-fesztivál a klasszikus és a népzene helyszíne

A koncerteken fellépett még a népzenét modern köntösbe öltöztető Góbé Folkside zenekar, valamint Lukács Miklós cimbalomművész is, akinek játéka új dimenziókat nyitott a klasszikus és népzene határán. A fesztivál pénteki megnyitóján Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Takács János, a Budapesti Vonósok Alapítványának kuratóriumi elnöke hivatalosan is megnyitotta az eseményt. Elmondása szerint évről évre nagy az érdeklődés, de az idei nyitónapon akár ki is lehetett volna tenni a megtelt táblát.

A Budapesti Vonósok Haydn 28. szimfóniájával indították az eseményt

Fotó: Haraszti Gábor

– Nagyon izgalmas programokat kínál az idei fesztivál is. Ez a három nap arról szól, hogyan fonódhat össze a komoly-, a klasszikus és a népi zene, és ebből csak jó születhet – fogalmazott a kuratóriumi elnök.

Palya Bea egyedülálló hangjával és kisugárzásával elvarázsolta a közönséget

Fotó: Budapesti Vonósok

A fesztivál azonban nem csupán hangversenyekből állt. A látogatók zenés kastélytúrán vehettek részt, zenetörténeti városi sétán ismerhették meg Pápa múltját Bősze Ádám vezetésével, valamint egy különleges előadással egybekötött kamarahangversenyt is hallhattak a város zsinagógájában.

A Haydn-fesztivál vezérelve idén is a párbeszéd volt – klasszikus és népzene, múlt és jelen, tudás és élmény között. Ez az összhang tette lehetővé, hogy a közönség új szemszögből közelítse meg a kamarazene világát, és egy-egy koncert után is gazdagabban, inspiráltabban távozzon.