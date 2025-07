Irie Maffia & Bëlga – karibi ritmus és szatirikus hiphop a Völgy színpadán (fotók, videó)

Az Irie a hazai zenei paletta egyik legsokszínűbb és legenergikusabb formációja. A 2005-ben alakult zenekar a reggae, a dancehall, a hiphop és az elektronikus zene elemeit ötvözi – sajátos, lendületes stílusban. Élő koncertjeik igazi energiabombák, ahol a közönség és a zenekar együtt lélegzik. Az Irie Maffia 2025-ben ünnepli 20 éves fennállását, melyet egy hatalmas koncerttel tett emlékezetessé idén Márciusban az MVM Dome-ban. Több, nagy sikerű fellépés után látogattak el a Művészetek Völgyébe, hogy ezen a szellős nyári estén felrázzák a fesztiválozókat.

Az együttes legismertebb arca a jamaicai-magyar származású Sena Dagadu

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az Irie Maffia nem ismeretlen Veszprémben: a Gizella Napok keretében léptek fel május elején

Az együttes legismertebb arca a jamaicai-magyar származású Sena Dagadu, aki karizmatikus jelenlétével és erőteljes hangjával meghatározza az Irie Maffia hangzását. A csapat másik ikonikus alakja MC Columbo, azaz Kéri András, aki a rap és a reggae világát képviseli. A zenekar nem véletlenül lett a Művészetek Völgye és a Sziget Fesztivál visszatérő kedvence. Utóbbi rendezvénynek 2015-ben hivatalos himnusza is az Irie Maffia Easy As One Two Three című dala lett.

Az Irie Maffia nemcsak zenekar, hanem mozgalom is: dalaik gyakran szólnak társadalmi kérdésekről, pozitív üzeneteket közvetítve, ennek teljesen megfelel a Volt egy álmom daluk, ami az év egyik legtöbbet játszott magyar dala volt rádióban. A színpadról leáradó jókedv és dallamvilág hatására még az is ritmusra dobolt a lábával, aki addig csak csendes szemlélő volt. A koncert pozitív energiája jókora tömeget vonzott, akiket a végére erőteljessé váló szél sem tántorított el, sőt: A színes zászlók még erőteljesebben lobogtak a színpadon, mintha a szél is a ritmusra táncolt volna, együtt lüktetve a zenekarral.